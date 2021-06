La Playa de La Colada inicia su temporada de baños este sábado con un aforo máximo de 286 personas

El Ayuntamiento de El Viso (Córdoba) abrirá al público, con un aforo máximo de 286 personas, la Playa de la Colada este próximo sábado, día 12 de junio, iniciando así la temporada de baños en este 2021 en la playa de interior de la comarca de Los Pedroches. La apertura se produce tras pasar varios controles de seguridad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, certificando que el agua cumple con todos los requisitos de calidad para el baño.

Así lo ha indicado el Consistorio viseño en una nota en la que ha detallado que, durante estos últimos días, el personal municipal ha "trabajado intensamente para volver a tener la Playa de la Colada en condiciones, tras los daños que la instalación sufrió el pasado sábado durante la tormenta que sacudió buena parte de la comarca de Los Pedroches".

Al igual que el año pasado, los accesos a la Playa de la Colada contarán "con todo lo necesario para mantener en todo momento la seguridad de los bañistas, estableciéndose un estricto control de las medidas higiénicas y sanitarias con el objetivo de evitar contagios de Covid-19". Además, a lo largo del verano, la reglamentación se irá adaptando a la evolución que tengan las medidas que dispongan tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ministerio de Sanidad.

En este sentido, durante el verano de 2021, al igual que el pasado año, la Playa Colada tendrá un aforo máximo durante este verano de 286 personas. Se ha vuelto a habilitar un acceso único, completamente señalizado y controlado. Además, las instalaciones contarán con un servicio de vigilancia y con el servicio de socorristas que estarán apoyados en su labor por voluntarios de Protección Civil de El Viso.

Una de las novedades para esta temporada es la Torre de Socorristas, situada en uno de los laterales de la Playa de La Colada, que ha sido realizada de forma íntegra con materiales reciclados. Otras novedades destacadas son la inauguración de la cubierta que amplia la zona de terraza del Bar del Área Recreativa de La Colada y la presencia, este verano, del Campo de Fútbol Playa de La Colada, donde, además, se acogerán los Campeonatos de Fútbol Playa de Andalucía durante junio.

En cuanto a los horarios, la Playa de La Colada abrirá de 12,00 a 22,00 horas cada día, realizando el Ayuntamiento labores de limpieza y desinfección antes y después de la apertura y la clausura de la instalación. Además, a lo largo de cada jornada, se realizarán otros cuatro servicios más de limpieza y desinfección en las instalaciones.

En todo el recinto habrá carteles informativos explicando todas las medidas de seguridad y prevención entre las que se encuentran la prohibición del uso de flotadores o colchonetas y la necesidad de que los menores de 14 años vayan siempre acompañados por un adulto, así como la de mantener la distancia de seguridad entre sombrillas.

No habrá vestuarios y duchas en las instalaciones, mientras que los aseos se utilizarán para "lo estrictamente necesario" y se dispondrán seis turnos de limpieza al día. Asimismo, se recomienda no permanecer más de cuatro horas en la playa para evitar aglomeraciones y se recuerda que no está permitido el baño en zonas prohibidas.

Desde el Ayuntamiento de El Viso han hecho un llamamiento a los usuarios de la Playa de La Colada para colaborar con todas las medidas de seguridad e higiene, cumpliendo con la normativa vigente para el uso de la mascarilla y usando bolsas para guardar los residuos sólidos y depositarlas en los contenedores.