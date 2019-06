La plantilla de ABB en Córdoba se concentran contra el ERE que afectará a 49 trabajadores de la fábrica

La plantilla de la factoría de ABB en Córdoba se ha concentrado este miércoles a las puertas de la fábrica para mostrar su "rechazo al expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa que, en principio, afectará a 59 personas, 49 de ellas de la planta cordobesa y el resto de la de Bilbao".

Así lo ha anunciado el presidente del comité de empresa de ABB en Córdoba, Jesús Villegas (CCOO), quien ha afirmado que la multinacional "quiere arreglar sus problemas con despidos y con bajas de sus trabajadores" y ha lamentado que ABB no sea "capaz de plantear un cambio de rumbo, en colaboración con sus trabajadores, para evitar llegar a estas salidas".

Por eso, el sindicalista ha avanzado que van "a pelear para haya las mínimas bajas, y que no haya bajas traumáticas, sino que se haga todo de forma voluntaria y que no salga nadie que no quiera salir por esta puerta", pues, según ha recordado, "quedan muy pocos compañeros con posibilidad de prejubilarse", porque el cambio generacional ya se dio y la mayor parte de los casi 350 trabajadores de la fábrica cordobesa son jóvenes, con una media de edad que ronda los 40 años.

El comité de empresa ha iniciado ya la búsqueda de apoyos, tanto institucionales, como de la ciudadanía cordobesa, porque "es un palo que otra vez se pega en Córdoba, en la industria, habiendo tan poquita", según ha dicho Villegas durante la concentración, en la que los trabajadores de ABB han recibido el apoyo de compañeros de otras empresas del sector industrial, como Cosmos, AB Mauri, Peninsular del Latón o Refrescos Iberia.

En los últimos cuatro años, según ha recordado CCOO, "ABB ha perdido casi un centenar de trabajadores, entre jubilaciones y otras bajas que no han sido reemplazadas, y eso por no mencionar los puestos de trabajo de empresas auxiliares que se han perdido y que también se verán afectados por este ERE".

El ERE, según ha precisado el sindicato, "llega después de la venta a Hitachi de la división eléctrica de ABB, a la que pertenece la fábrica de Córdoba", y es "una venta que se suponía no iba a afectar a la plantilla, pero, "poco antes de Semana Santa la empresa ofreció un plan de viabilidad que fue negociado de forma exprés y que proponía aumentar las horas de flexibilidad de la plantilla, la cesión de parte de las vacaciones del primer semestre para que las distribuya la empresa, según las necesidades de producción, y se proponían 25 bajas voluntarias, parte de las cuales eran traslados a la fábrica de Zaragoza".

El resultado, según ha resaltado Villegas, es que "en una sola semana se sumaron a las bajas voluntarias y traslados 17 trabajadoras, motivo por el que la empresa cerró el proceso diciendo que no le era válido y a partir de ahí que otras personas en la empresa decidirían, y casi dos meses después nos encontramos con esta desgraciada noticia", con lo que "todo hace pensar que quieren hacer una limpieza previa a la llegada de Hitachi, prevista para el primer semestre de 2020".

Por el momento, los sindicatos están citados por ABB el viernes 21 en Madrid, para la entrega de documentación y empezar el periodo de consultas. En cualquier caso, la plantilla, según ha avisado el sindicalista, seguirá realizando movilizaciones y pidiendo "el apoyo y el respaldo de la clase política, las instituciones y la sociedad cordobesa".