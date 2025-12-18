El pinchazo que regala vida: Córdoba se vuelca en la donación de sangre en el mes más crítico

El Palacio de la Merced ha acogido este diciembre una jornada de donación de sangre organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba para reforzar las reservas en un mes tradicionalmente complicado. Rafael Villalba, director asistencial del centro, subraya que la iniciativa es "no solamente importante, sino vital", ya que la sangre "no la podemos fabricar, desgraciadamente, no la podemos comprar, solamente la podemos donar".

Una necesidad constante

Contrario a la creencia popular de que la actividad sanitaria se reduce en diciembre, Villalba recuerda que "los enfermos no se van de vacaciones" y el consumo de sangre puede incluso aumentar debido a trasplantes o intervenciones urgentes.

Córdoba es una provincia solidaria, pero el reto es mantener los stocks para una alta demanda quirúrgica, ya que sus hospitales son referencia en muchos procedimientos. Como ejemplo, destaca que "el Hospital Reina Sofía es el segundo hospital del mundo en trasplante de pulmón".

Perder el miedo a donar

La jornada ha contado con la participación tanto de donantes veteranos como de primerizos. Es el caso de María del Mar, quien ha decidido donar por primera vez al ver la oportunidad. A su llegada, como al resto de nuevos donantes, se le entrega un formulario para verificar que no existe ninguna contraindicación. José María Luna, uno de los celadores, celebra la buena afluencia y anima a la gente a "que se pierda el miedo, que no pasa nada, que es solamente un pinchacillo que no duele".

Donación

La experiencia también es un grado, y así lo demuestra Carmen Omite Jurado, quien se ha desplazado expresamente desde La Carlota tras recibir un mensaje sobre la necesidad de sangre. Para ella, el gesto va más allá del pinchazo. "La verdad que como lo haces por lo que lo haces, yo no siento nada, y demás, aparte, superorgullosa de lo que hago", explica mientras dona.

Mi sangre ha ido a un hospital a salvar vidas, y eso te engrandece" Carmen Omite Jurado

La solidaridad no descansa

El personal sanitario también percibe el espíritu solidario de la ciudad. María del Mar Sánchez Carrera, una de las enfermeras del equipo de extracción, ha constatado la buena aceptación desde primera hora, con gente esperando para donar. "A la sociedad hay que moverla de vez en cuando un poquito y decirle que hace falta sangre en los hospitales", afirma.

La Navidad es solidaria, pero hay que tener solidaridad todos los días del año" María del Mar Sánchez Carrera Enfermera

Pedro Muñoz, responsable de Promoción, informa de que la campaña de diciembre continúa. La próxima semana, el lunes 22, habrá otra colecta en la Fundación Caja Rural del Sur con la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Además, ha anunciado que a principios de año se celebrará por primera vez una maratón de este tipo en Montilla. Muñoz aclara que el proceso es rápido: "la donación dura 5 o 6 minutos", siendo el reconocimiento médico algo más exhaustivo para los primerizos para garantizar la salud del donante.