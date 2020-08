Personalidades de la tauromaquia le dedican su agradecimiento a Juan Carlos I en un vídeo

El anuncio de la marcha del rey emérito D. Juan Carlos I, el pasado 3 de agosto, ha despertado innumerables reacciones, tanto a nivel político, como en redes sociales. Ahora, ha sido desde el sector de la tauromaquia donde se ha producido una reacción por parte de diferentes personalidades en un vídeo de apoyo al emérito, agradeciendo su defensa de la tauromaquia.

Entre las figuras que aparecen en el vídeo, la mayoría son matadores de toros, aunque también aparece el empresario taurino, director general de la Plaza de Las Ventas, Rafael Garrido, el periodista David Casas, y Curro Robles, en representación de los banderilleros.

Respetando el orden las personas que aparecen en el vídeo se enumera a: Julián López "El Juli", Ginés Marín, Leonardo Hernández, Manuel Escribano, el rejoneador Andrés Romero, David Casas, Sebastián Castella, David Galán, Miguel Abellán, Alberto López-Simón, Pablo Aguado Miguel Ángel Perera, Fernando Cepeda, Finito de Córdoba, David Benegas (mozo de espadas de M.A. Perera), Curro Robles, Juan Antonio Ruíz "Espartaco", Rafael Garrido y Gonzalo Caballero.

Hay figuras del toreo que no aparecen en el vídeo, aunque también se han sumado a su agradecimeinto al rey emérito de manera personal como es el caso del torero peruano Andrés Roca Rey, que publicó una foto en su cuenta de Instagram.

En el vídeo se repiten constantemente palabras de agradecimiento a la figura del rey emérito, por su labor como "embajador de la fiesta durante tantos años" y de cariño personal y apoyo en estos momentos. El torero sevillano Pablo Aguado declaraba que "ha sido un honor poder brindarle un toro y poner mi vida en juego por usted". Por su parte, el torero madrileño Gonzalo Caballero ha espetado que "desde que tengo uso de razón le admiro, y si me permite, le quiero".

Sin embargo, el vídeo ha despertado reacciones contrarias en las redes sociales dentro de los aficionados taurinos en las redes sociales que critican tanto la "cutre" producción del vídeo, como el hecho de relacionar la fiesta con la Casa Real, más allá del respeto y cariño que D. Juan Carlos I haya demostrado como aficionado.

En momentos que la fiesta de los toros pasa por momentos delicados, en cuanto a la creciente oposición social de colectivos e instituciones, son muchos los aficionados que pretenden despegarse de estigmatizaciones o politizaciones de la fiesta que pocos favores le hacen.

Por otra parte, los hay que apoyan la grabación de este vídeo para devolverle el cariño al rey emérito que ha dado a la fiesta en representación de la Casa Real, en momentos también delicados para él.

LA DEFENSA DE LA FIESTA

Durante el estado de alarma ya se movilizó el sector taurino en otro vídeo bajo el lema "La cultura no se censura", denunciando la falta de ayudas, que no reciben, por parte del Gobierno central en momentos tan complicados, en los que el sector también se vio afectado y tuvo que frenar su actividad. En este caso sí aparecían otras figuras, que no están presentes en el vídeo de apoyo al rey emérito.

También te puede interesar: