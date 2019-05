Pedro García: “La Gerencia funcionaba como en el siglo XIX porque a muchos le interesaba”

Durante estos últimos cuatro años, Pedro García ha estado al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, convirtiéndose en el ente peor valorado. Para García se trata de un problema de Estado y no de Córdoba, porque los funcionarios son los que tienen que firmar las licencias, “y si no tienes funcionarios porque las leyes del Estado te lo impide, no podemos hacer nada”. A pesar de ello García afirma “hemos pasado de 600 licencias del PP a 800 que hemos dado nosotros, también hemos conseguido rebajar muchísimos la tramitación previa”. El problema de Urbanismo viene en el tiempo “nos hemos encontrado con una Gerencia que funcionaba como en el siglo XIX siendo responsabilidad de todos los partidos que hemos pasado por ella”. También ha asegurado que los puntos solicitados por los distintos colegios para agilizar Urbanismo, se han incorporado en las nuevas ordenanzas.

TURISMO

Pedro García está satisfecho del trabajo realizado en el área de Turismo “hemos batido todos los records”, haciendo alusión a todos los paquetes turísticos y culturales como Kalendas, Festival de las Callejas, Ríomundi…”Este mes de marzo sin Semana Santa hemos tenido un 6,5% más de pernoctaciones y casi un 7% más de visitantes, vamos como un cohete”.

PERSONAL

Ante el personal que falta en el Ayuntamiento de Córdoba, García se justifica diciendo que “las leyes del Estado lo impiden, siendo una estrategia para dejar a los ayuntamientos en los huesos”. Mientras tanto los expedientes se amontonan y el trabajo no fluye

LEY DE CONTRATOS

Durante estos cuatro años hemos visto como que las empresas renuncian a las obras que adquieren como ha ocurrido en el Templo Romano o el convento Regina entre otros. Para García esa ley hay que modificarla de nuevo porque se trata de una ley muy compleja “se contrata a la baja siguen pidiendo esas modificaciones y luego no son posibles darlas porque la lupa ya está puesta ahí, y los procesos de romper una contratación y adjudicarla a la siguiente se eternizan”.

EMPRESAS PÚBLICAS

Pedro García asegura que las empresas públicas funcionan muy bien “aunque son mejorables”. Ha puesto el ejemplo de Aucorsa, donde los autobuses ya no salen ardiendo y sobre Sadeco “hemos firmado más de 2.500 contratos con una bolsa de empleo de trabajadores que le hemos dado la vuelta tres veces”.

ENCUESTAS Y POLÉMICAS

Sobre las encuestas publicadas “vamos a sacar mejores resultados que los publicados porque las encuestas han sido de medios de comunicaciones que no son afines”, pero no acepta que se diga que ha habido polémicas por sus decisiones o declaraciones, “la polémica ha estado en aquellos que son unos incumplidores”. Ha hecho referencia a la problemática de los veladores “nosotros solo hemos puesto orden, pero si algunos con cierto poder mediático, que son unos incumplidores en casi en todo, son formas distintas de entender la sociedad”.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Si IU alcanza la alcaldía, García seguiría impulsando el área urbanística las ordenanzas que han llevado a cabo como la reforma de la LOUA o las ordenanzas de licencias. Hay algunas cuestiones simbólicas “como por ejemplo que Uber y Cabify no sigan en Córdoba y que el taxi tradicional sea el único modelo de transporte público, también derribaría el Pabellón de la Juventud e impulsaría el Parque de Levante y de la Arruzafilla”.

También se ha centrado en hablar del empleo y de los proyectos, acusando al PSOE de ser un traidor con Córdoba, y del pacto con Ambrosio “dependería de muchas cosas que pasen el lunes”.