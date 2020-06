El PP pedirá que el Ayuntamiento gestione el ingreso mínimo al "conocer mejor que nadie" las necesidades

El teniente de alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, han presentado este martes una moción que elevan al Pleno de esta semana en la que piden al Gobierno que el Consistorio gestione el ingreso mínimo vital al "conocer mejor que nadie" las necesidades de los vecinos.

Fuentes ha recomendado "no cometer errores pasados y tener las cosas claras por el Gobierno", de cara a que "sean los ayuntamientos los que gestionen el ingreso, porque son los más próximos al ciudadano", si bien ha lamentado que "a las comunidades les aportan 320 millones de euros y a los consistorios cero euros".

Asimismo, ha advertido de que "el gasto social se va a incrementar un 7%", mientras que "los ingresos van a caer entre el 10 y 15%", ha subrayado el edil, quien ha pedido "flexibilizar las normas de estabilidad contable para los ayuntamientos", al tener "las cuentas más equilibradas de todas las instituciones de España".

Igualmente, el edil de Hacienda ha defendido el fondo para transporte que plantea la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con 1.725 millones de euros, entre otros aspectos que ha resaltado, como la petición de "no solapar" entre administraciones en la gestión.

Por su parte, Torrico ha apuntado que la situación que viven los ayuntamientos en primera persona es "dramática y en ella toda ayuda es poca, venga de donde venga", de manera que ha solicitado que "haya una mano para ayudar con el Gobierno" y a tal efecto espera conocer la postura de los grupos de la oposición ante las peticiones que han hecho en los últimos meses.

Mientras, ha remarcado que el PP está a favor del ingreso mínimo vital, aunque "había otras alternativas, como tienen otras comunidades con la renta mínima, o a través de los Servicios Sociales del Consistorio", a lo que ha añadido que no quieren que "haya desigualdad entre autonomías" en la gestión, así como el "yo invito y tú pagas", ha apostillado.

En este sentido, ha declarado que no quieren "asumir una gestión sin saber cómo se va a pagar, ni cómo se va a hacer", advirtiendo de que si no aclaran dichos extremos, "no contarán con el Ayuntamiento", puesto que "a día de hoy no se conoce la forma, ni el cómo, ni cuándo". También, ha aconsejado "evitar duplicidades, ser ágiles y eficaces para que las ayudas sean efectivas".