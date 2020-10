Paula Badanelli, portavoz de Vox Córdoba: "Esperábamos algo más del Partido Popular"

Por los micrófonos de COPE ha pasado esta mañana la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, quien ha abordado la actualidad municipal en materia económica realizando un balance sobre el proyecto inicial de ordenanzas fiscales aprobado el pasado jueves.

"Estamos satisfechos, aunque nos hubiera gustado que la bajada fuera aún mayor" ha explicado Badanelli. Para la portavoz de la formación que lidera Abascal, ante la propuesta de congelación del Partido Popular, "al menos se ha podido disminuir la carga impositiva. Es bueno para aliviar a las familias y facilitar a autónomos y empresarios que continúen generando riqueza y empleo" ha apuntado Badanelli.

✅ Hoy Vox vuelve a estar donde tiene que estar, apoyando al PP en la bajada de impuestos, ya podrían tomar ejemplo.



��️ @badanelli: " Gracias a #VOX los cordobeses pagarán menos impuestos".



▶ Momentos previos al Pleno de aprobación de #OrdenanzasFiscales.



�� @rafaelsayllon. pic.twitter.com/4PbERMAAWE — VOX Córdoba (@VoxCordoba) October 22, 2020

Repecto a los pequeños empresarios de la ciudad y los autónomos, la portavoz ha señalado que "las ayudas no llegan a tiempo y no se les escucha. Si los políticos no pueden dar solución, que al menos dejen que los empresarios sigan trabajando".

PRESUPUESTOS 2021

El Ayuntamiento de Córdoba tiene ahora por delante otro trabajo, el de los presupuestos municipales 2021. Badanelli ha vuelto a denunciar que "no hemos podido negociar nada porque no tenemos nada sobre la mesa. Hace mes y medio que pedimos información sobre cada una de las Delegaciones, y a día de hoy no hemos tenido respuesta".

Sobre cómo serán esos presupuestos ha añadido que "presentarán un documento continuista y donde no habrá novedades respecto al gobierno de Izquierda Unida y PSOE. Esperábamos algo más del PP." ha argumentado la portavoz de VOX, quien ha señalado que hay puntos imprescindibles como son la reducción de gasto superfluo, como las de publicidad o cooperación internacional, así como partidas en Juventud o Atención Ciudadana. Donde sí piden más inversión es en servicios sociales e infraestructuras para poner en carga obras y así generar empleo.

Sobre el presupuesto actual, la portavoz de VOX critica que se de bombo a la ejecución del 52% de los presupuestos, cuando considera que es una cifra de la que no se debe estar orgulloso.

RELACIÓN CON EL PP TRAS MOCIÓN DE CENSURA

Después del durísimo discurso del presidente nacional del PP, Pablo Casado, contra el líder máximo de Vox, Santiago Abascal, la crispación está servida, pero a nivel local, Badanelli ha asegurado que "por parte de Vox nuestra responsabilidad y compromiso está por encima de cualquier otra cuestión, y lamentablemetne no todos los partidos puedes decir lo mismo. Me están doliendo comentarios de gente muy cercana del PP o de asesores del gobierno. Estamos acostumbrados a recibir insultos, pero en Córdoba hemos puesto a un alcalde del PP, hemos aprobado unos presupustos para no bloquear inversiones y dos ordenanzas fiscales, e incluso las medidas durante el estado de alarma. No somos sus enemigos, somos los que más les hemos apoyado y los que más defendemos España y la Constitución".

