El patio de Trueque cierra provisionalmente "por una situación ilegal" desde 2017

El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, ha explicado en la mañana del martes 15 de octubre, las razones por las que le ha llevado a tomar la decisión de cerrar al público el patio de la calle Trueque. Los motivos son por la situación "absolutamente ilegal" que se venía viviendo desde el año 2017, primero cuando la gestión era de Turismo y en los últimos dos años por Vimcorsa.

El edil popular ha aclarado que "hubo un contrato en 2016 con la empresa Hispanoservis que no renovó a su vencimiento.Y desde este momento Vimcorsa se hizo cargo sin tener relación contractual alguna, entrando en una situación irregular". La cuantía que se ha venido abonando en concepto de nóminas ha sido algo más de 4.000 euros, por lo que Fuentes advierte "no se puede abonar unos servicios a una empresa que no tiene vinculación alguna con Vimcorsa". Desde el mes de diciembre de 2017 a julio del año actual, Vimcorsa ha abonado a la empresa Hispanoservis la cantidad de 74.785 euros.

Estos son los motivos por los que las puertas de este emblemático patio quedará cerrada, ya que "hay que dotarlo de seguridad jurídica y funcional". Durante estos meses se procederá a venderlo al Ayuntamiento de Córdoba, el cual lo adscribirá a la Delegación de Promoción.

Durante estos meses que las puertas quedarán cerradas al público, Vimcorsa será la encargada del mantenimiento del patio hasta que finalmente la titularidad pase al Ayuntamiento. Para el mantenimiento y gestión del patio de Trueque, existirá una partida en los presupuestos de 2020.