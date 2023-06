El pastel cordobés protagonizará el cupón de la ONCE del próximo domingo

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del próximo domingo, 18 de junio, tendrá como motivo protagonista el pastel cordobés, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este año a los postres más tradicionales y significativos de la gastronomía española. Tal y como ha indicado la ONCE en una nota, el director de la organización en Córdoba, Francisco Valderas, ha presentado este jueves el cupón en la pastelería y confitería Savoy a Javier Soler, uno de los dueños del obrador.

Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen un primer plano de este dulce cordobés. "Es un motivo más para presumir de la variedad y de la riqueza gastronómica de Córdoba en toda España", ha dicho Valderas, quien ha añadido que "estamos encantados de endulzar el cupón de la ONCE con este pastel tan identificado con Córdoba, que son un escaparate más de proyección de Córdoba y una invitación a todos los españoles para que nos conozcan mejor y vengan a disfrutar de las excelencias de nuestra provincia".

La serie '¿Un dulce?' la componen 50 cupones, uno por cada provincia, pertenecientes a los sorteos de domingo. Se desarrolla en colaboración con la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (Ceeap), entre cuyos objetivos está defender y representar las necesidades de la pastelería artesana. Entre otros motivos, las Yemas de Santa Teresa de Ávila o el turrón de Jijona de Alicante serán también protagonistas de esta serie monográfica en los próximos meses.