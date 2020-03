“Parece que estamos bajo un toque de queda, como en la guerra. Todo está cerrado a las seis de la tarde”

Libia Casado, periodista cordobesa que vive en un pueblo llamado Piombino Dese (provincia de Padua), está empezando a preocuparse por la incidencia del Coronavirus: “No conozco a nadie que lo esté sufriendo y tampoco se conoce ningún caso en mi pueblo, pero a veces te paras a pensar y un poco de preocupación sí te entra con una simple tos, porque los médicos te cuentan los casos de ancianos que no pueden respirar y te puede pasar a ti también, aunque no te vayas a morir”.

Libia, que acaba de ser madre y está de baja por maternidad, matiza que sí puede salir de su localidad, pero no de la provincia: “Estamos aislados en la provincia, puedo salir de mi pueblo a otro de Padua, pero no podría ir a Venecia, Treviso...” Y hay excepciones: “podría ir por trabajo, pero el gobierno ha pedido que las empresas vayan dando vacaciones si pueden, que tiren del teletrabajo. Todavía no hay ningún pueblo aislado como tal”.

DAÑOS COLATERALES

Los daños colaterales de esta situación anómala que esta provocando el coronavirus oscilan entre los que alteran el día a día: “Los niños llevan tres semanas sin colegio y nos espera un mes más así” ó “Ayer queríamos ir a ver la nieve a la montaña y no pudimos salir” a los más graves y serios: “Muchas empresas están cerrando, pidiendo una ayuda del Estado para cerrar por unos meses y que puedan reabrir luego. Los viajes que se están cancelando, que Italia es un destino turístico importante, es un duro golpe económico”.

Nadie quiere ir a un país en el que “está todo cerrado a las seis de la tarde, parece que estamos bajo un toque de queda, como en la guerra. Todos los bares y restaurantes están cerrados a las seis de la tarde”. De hecho, la propia Libia Casado puede verse perjudicada laboralmente: “Trabajo en una empresa que hace ropa de ciclista a nivel mundial y no sabemos los pedidos que nos llegarán, si podemos empezar la producción, si la gente va a comprar..”

En toda Italia, como es lógico, no se habla de otra cosa: “mi marido tiene una carnicería y desde hace semanas no se habla de otra cosa en todas las conversaciones. No solo hablan las personas de a pie. Ha cambiado todo muy rápidamente, al menos eso me parece. Hace una semana o diez días estaba tranquila, no creía que fuera nada grave”.

El mensaje desde las autoridades italianas es similar al de las españolas: “El coronavirus no es grave en sí, pero cada vez estoy oyendo y leyendo más llamadas de atención por parte de los médicos, que están diciendo que los centros de salud y los hospitales están colapsados, los cuidados intensivos llenos... Y ese es el principal problema, porque si nos ponemos todos malos a la vez se da una crisis sanitaria grandísima.

Lo que nos dicen es que sigamos todas las instrucciones sanitarias de mantener un metro de distancia, evitar besos, abrazos con personas desconocidas (tu pareja y tus hijos no, a no ser que te sientas mal). Lo que quieren es que sin entrar en pánico los problemas sanitarios provoquen más muertes que las que podría provocar este virus”.