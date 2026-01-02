COPE
Palma del Río resucita la antigua fábrica de Zumosol de la mano de los agricultores

La alcaldesa Matilde Esteo valora la compra de la planta por Dcoop como un hito que creará más de 50 empleos y transformará la naranja del Guadalquivir

30/12/2025 Fábrica de Zumosol. MADRID, 30 (EUROPA PRESS) Dcoop, la cooperativa agroalimentaria española, ha adquirido en subasta la antigua fábrica de Zumosol, que está ubicada en la localidad cordobesa de Palma del Río, para potenciar su nueva sección citrícola, según informa en un comunicado. Con esta adquisición, la cooperativa da un paso más en la cadena de valor, después de haberse constituido este año para inicialmente comercializar a granel la naranja destinada a la industria. Dcoop busca poner en marcha de nuevo esta fábrica, que estaba inactiva desde hace años, además de hacerse con la propiedad de la reconocida marca Zumosol. De esta forma, Dcoop ha adquirido cinco hectáreas de suelo industrial, de las que 26.000 metros cuadrados están construidos. Además del terreno, la compra incluye el procesado de fruta y la depuradora. Así, la cooperativa comenzará un trabajo de adaptación y renovación de la maquinaria existente para poner en marcha la industria, tarea que avanzan que llevará tiempo. La cooperativa ha indicado que se trata de una "apuesta clara" de las cooperativas naranjeras del Valle del Guadalquivir por desarrollar el sector citrícola en estas comarcas, donde el zumo de naranja tiene posibilidades de generar valor para los agricultores. El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha subrayado que esta iniciativa surge "por el empuje de las cooperativas citrícolas, algunas de las cuales ya pertenecían a Dcoop en otras actividades como la aceituna de mesa". "La naranja industrial tiene posibilidades de desarrollo en estas comarcas y creo que la unión de las cooperativas ha sido un primer paso para ahora centrarnos en la reactivación de una fábrica tan emblemática, que ahora es propiedad de los cooperativistas", ha indicado Sánchez de Puerta. De esta forma, la sección citrícola de Dcoop está formada en la actualidad por siete entidades como son la cooperativa de segundo grado Zu
Matilde Esteo sobre la compra de Zumosol

Fran Durán

Córdoba - Publicado el - Actualizado

2 min lectura6:34 min escucha

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha calificado como muy positivo el balance del último año, culminado con la compra de la antigua fábrica de Zumosol por parte de Dcoop. Esteo ha destacado que la materialización de este proyecto, impulsado durante mucho tiempo por agricultores palmeños, supone un refuerzo clave para la naranja del valle del Guadalquivir y la cadena alimentaria de la comarca.

Clave para el empleo y el modelo cooperativo

La reactivación de la planta supondrá un importante impulso para la empleabilidad en la zona, con la creación de más de 50 empleos fijos además de los puestos eventuales de campaña. La alcaldesa ha subrayado la importancia de que el proyecto esté liderado por una unión de cooperativas, lo que a su juicio "fortalece a los agricultores" y representa el modelo más participativo y social.

El agricultor lo pone en valor y lo transforma al mismo agricultor"

Matilde Esteo

Alcaldesa de Palma del Río

El agricultor como transformador

Uno de los aspectos más celebrados por la alcaldesa es el cambio de paradigma que supone para el sector. "El agricultor lo pone en valor y lo transforma al mismo agricultor", ha afirmado Esteo, lo que supone muchísimo para el sector citrícola de Palma del Río y la comarca. Esta nueva agroindustria permitirá procesar el producto localmente, evitando que las naranjas tengan que viajar a otras industrias.

Nos faltaba la transformación del producto"

Matilde Esteo

Alcaldesa de Palma del Río

Matilde Esteo ha explicado que la comarca ya tenía un producto de excelencia, pero "nos faltaba la transformación del producto". Según la regidora, esta fábrica de exprimidos llena ese vacío y garantiza que los beneficios e inversiones reviertan directamente en la propia agricultura, al estar liderada por los propios agricultores.

Un camino lleno de obstáculos

El camino hasta la adquisición no ha sido fácil, ya que el proyecto se enfrentó a un proceso judicial y a trámites administrativos complejos. Sin embargo, Esteo ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Palma del Río se ha trabajado para "facilitar todo lo que fuera posible" la implantación de la fábrica en el municipio, agradeciendo el impulso de cooperativas como Agrícola de Regantes, Acítrico e Iberia u Ortofrotcola de las Huertas.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

