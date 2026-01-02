Palma del Río resucita la antigua fábrica de Zumosol de la mano de los agricultores

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha calificado como muy positivo el balance del último año, culminado con la compra de la antigua fábrica de Zumosol por parte de Dcoop. Esteo ha destacado que la materialización de este proyecto, impulsado durante mucho tiempo por agricultores palmeños, supone un refuerzo clave para la naranja del valle del Guadalquivir y la cadena alimentaria de la comarca.

Clave para el empleo y el modelo cooperativo

La reactivación de la planta supondrá un importante impulso para la empleabilidad en la zona, con la creación de más de 50 empleos fijos además de los puestos eventuales de campaña. La alcaldesa ha subrayado la importancia de que el proyecto esté liderado por una unión de cooperativas, lo que a su juicio "fortalece a los agricultores" y representa el modelo más participativo y social.

El agricultor lo pone en valor y lo transforma al mismo agricultor" Matilde Esteo Alcaldesa de Palma del Río

El agricultor como transformador

Uno de los aspectos más celebrados por la alcaldesa es el cambio de paradigma que supone para el sector. "El agricultor lo pone en valor y lo transforma al mismo agricultor", ha afirmado Esteo, lo que supone muchísimo para el sector citrícola de Palma del Río y la comarca. Esta nueva agroindustria permitirá procesar el producto localmente, evitando que las naranjas tengan que viajar a otras industrias.

Nos faltaba la transformación del producto" Matilde Esteo Alcaldesa de Palma del Río

Matilde Esteo ha explicado que la comarca ya tenía un producto de excelencia, pero "nos faltaba la transformación del producto". Según la regidora, esta fábrica de exprimidos llena ese vacío y garantiza que los beneficios e inversiones reviertan directamente en la propia agricultura, al estar liderada por los propios agricultores.

Un camino lleno de obstáculos

El camino hasta la adquisición no ha sido fácil, ya que el proyecto se enfrentó a un proceso judicial y a trámites administrativos complejos. Sin embargo, Esteo ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Palma del Río se ha trabajado para "facilitar todo lo que fuera posible" la implantación de la fábrica en el municipio, agradeciendo el impulso de cooperativas como Agrícola de Regantes, Acítrico e Iberia u Ortofrotcola de las Huertas.