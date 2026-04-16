Pablo García Casado, Premio de la Crítica 2025: "Lo local puede también convertirse en algo total"

El escritor cordobés Pablo García Casado ha ganado el Premio de la Crítica en la modalidad de poesía en lengua castellana por su libro 'Cada uno es mucha gente' (Visor). El galardón, de gran prestigio en el sector, reconoce una obra que explora la idea de que "en cada uno de nosotros habitan muchas personas y muchos personajes". El autor ha confesado que recibió la noticia por sorpresa mientras se preparaba para asistir a una boda.

La identidad poliédrica

El título del poemario, extraído de un verso del poeta portugués Fernando Pessoa, se opone a la idea de un "yo monolítico". García Casado defiende que "el sujeto contemporáneo está constituido por distintas identidades" que convergen en una misma persona. La identidad, para el autor, es "la suma de lo que hemos vivido", incluyendo a los padres, los autores leídos, la música escuchada o los futbolistas aclamados.

El sujeto contemporáneo está constituido por distintas identidades que convergen en la misma persona" Pablo García Casado Poeta

De Rocío Jurado al fútbol de los 90

El libro aborda temas como la paternidad o el lugar en el mundo, pero también se adentra en terrenos aparentemente alejados de la lírica, como la figura de Rocío Jurado. El poeta la considera "un emblema para muchas generaciones" y un símbolo de la transformación del "sujeto doliente" de la copla, que se moderniza y se convierte en una "nueva manera de ser y de estar en el mundo".

El poeta debe intentar comprender la actualidad para contarla a los que vendrán en el futuro Pablo García Casado Poeta

El fútbol es otra de las pasiones presentes en el poemario, con un recuerdo especial para los héroes de los años 90 como el 'Tato Abadía' o 'Quini'. Esta mirada a lo popular se combina con el homenaje a lo cercano, como en su 'Balada de Santa Rosa', donde reivindica que "lo local puede también convertirse en algo total". El autor defiende que la labor del poeta es "mirar y estar atento a las cosas que ocurren en la realidad".

Recuperar al lector de poesía

Preguntado por si un poeta debe ser nostálgico, García Casado lo niega y afirma que debe "intentar comprender la actualidad para contarla a los que vendrán en el futuro". En este sentido, el poeta, al igual que el periodista, "da fe del mundo", aunque lo haga de una manera "oblicua" y centrándose más en "lo emocional que en el puro dato objetivo".

El Premio de la Crítica, que desde 1956 solo habían ganado en Córdoba Eduardo García, Juana Castro y Vicente Núñez, es una "alegría y una satisfacción" para el autor. Sobre quién debe leer su libro, es tajante: "Cualquier persona". Siguiendo las enseñanzas de su maestro Pedro Rosso, cree que "el verdadero reto que tenemos los poetas es recuperar al lector" con una poesía a la que la gente "pueda acercarse".