El alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, ha reconocido, ante la repercusión que ha tenido la vacunación de su compañera de partidoy alcaldesa de Torrecampo, que el 31 de diciembre recibió una dosis de la vacuna porque sobraba y se lo pidieron los sanitarios.

El edil ha pedido "perdón" por los hechos y afirma que "no he obrado con mala intención ni he querido beneficiarme de mi situación como alcalde". Según ha relatado al diario ABC, aunque el 31 de diciembre no era jornada laborable en el Ayuntamiento de Alcaracejos, Cabrera decidió visitar las dos residencias del municipio para «dar ánimos» a los residentes que iban a recibir el primer suero de Pfizer/Biontech.

A las 13 horas, Cabrera ha asegurado que recibió una llamada de una enfermera del equipo de vacunación: "Me dijeron que habían sobrado tres y que iban a la basura. Me pidieron pasarme para ponerme una".

Otro alcalde socialista de Córdoba recibió una dosis "sobrante" de la vacuna contra la COVID

PROTOCOLO DE SALUD

Una versión, junto con la de la alcaldesa de Torrecampo, que contradice el protocolo de vacunación establecido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Según ha informado la Junta, una vez descongeladas, la vida útil de las vacunas es de cinco días. Las residencias deben enviar a la delegación territorial un listado con el número de trabajadores y residentes, de forma que se manden el número justo de dosis. En el caso de que, por enfermedad o fallecimiento, sobrase algún vial, este debe ser enviado al hospital de referencia más cercano para vacunar a sus profesionales.

SEGUNDO CASO EN LA PROVINCIA

Se trata del segundo alcalde que recibe una dosis de la vacuna. El primero en conocerse fue el de la alcaldesa de Torrecampo, Francisca Alamillo, quien ha sido suspendida de militancia en el Partido Socialista de forma cautelar mientras se esclarecen las causas de su vacunación.

La primera edil, que es además la presidenta de la residencia municipal y que acude asiduamente a la misma para ayudar al personal que trabaja allí, ha pedido disculpas por la polémica surgida a raíz de su vacunación contra el Covid con las "dosis sobrantes" de la residencia municipal de mayores de la localidad.

"En ningún momento manifesté mi deseo de vacunarme, sino que esta posibilidad surgió cuando se habían vacunado todos los residentes y el personal y quedaban dos dosis que o se ponían o había que desecharlas", afirma Alamillo en un comunicado emitido por el PSOE de Córdoba.

OTROS ALCALDES VACUNADOS

Otros tres alcaldes del PSOE han hecho lo mismo y se les ha abierto expediente y suspendido cautelarmente. Son los de Rafelbunyol (Valencia), Fran López; Verger (Alicante), Ximo Coll; y Els Poblets (Alicante), Carolina Vives.

El PSOE ha pedido a sus militantes y, especialmente, a sus cargos públicos y representantes en las instituciones, "ser los primeros en dar ejemplo en estos tiempos en los que la sociedad apela a la unidad, la colaboración, la solidaridad y al respeto de las normas que persigan el bien común".

"No nos queda más que lamentar y reprochar la actitud de estos alcaldes que, en ningún caso, puede empañar la labor que tantos responsables públicos están llevando a cabo para gestionar la pandemia. A todos ellos, así como a todos los trabajadores y trabajadoras que han prestado un enorme servicio público durante estos meses, singularmente a los sanitarios, el PSOE quiere reconocer y agradecer su esfuerzo", señala el partido.

También te puede interesar: