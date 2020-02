La oposición pide un pleno extraordinario ante las "irregularidades" de las ordenanzas fiscales de Córdoba

Arranca una semana en la que el gobierno municipal celebrará el pleno correspondiente al mes de febrero, pero además tendrá que celebrar un pleno extraordinario en un plazo de quince días, respondiendo así a la solicitud formalizada por la oposición.

Los portavoces del Partido Socialista, Isabel Ambrosio, el portavoz de Izquierda Unida, Pedro García y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, han anunciado la presentación de petición de una sesión plenaria en la que pedirán de nuevo un informe de la intervención municipal, así como elevar las ordenanzas fiscales al consejo consultivo, ya que consideran que pueden ser declaradas ilegales. La oposición argumenta que se aprobaron sin informe de la Intervención municipal y sin tener en cuenta todas las alegaciones presentadas.

Desde el gobierno local se argumentó en aquel momento que el documento fiscal se aprobaba con el mismo informe de Intervención elaborado para la aprobación inicial en octubre, pero la oposición sostiene quela aprobación de una enmienda in voce suponía una modificación económica y eso no se ha informado posteriormente por la Intervención. Asimismo, desde el gobierno del cambio se indicó que las 15 alegaciones no contestadas no se habían presentado en tiempo y forma.

Ahora los tres grupos de la oposición piden este pleno extraordinario con la única intención de "dar seguridad jurídica al documento de tributos para todos los cordobeses, que no cumple con la seguridad jurídica mínima, agotando así la vía política donde conocer el criterio de secretario del Pleno y hacer una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para ver si hay garantía jurídica” en la aprobación de las ordenanzas fiscales.