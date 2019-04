La ONCE presenta los actos de su Semana ‘Capaz de ser capaces’

La ONCE ha presentado los actos de esta donde se pretende dar visibilidad a las dificultades que tienen los afiliados en su día a día, además de como superar estas mediante la utilización de unas herramientas, junto con la prestación de servicios dirigidos a sus afiliados.

Por ello se van a realizar una serie actividades con el fin de transmitir este sentimiento. Entre ellas destacan charlas en la universidad, actuaciones en su fiesta, un desayuno con los medios de comunicación y sin duda, una de las más importante es una exposición donde se pondrán ver pinturas, fotografías y maquetas. Asimismo se realizará un partido de fútbol con personas invidentes con saque de honor de Reina.

33 años repartiendo ilusión

Juan Carlos Arrebola, vendedor de la once, ha explicado lo que supuso para él, formar parte de esta asociación: “Tener trabajo que en esta vida no es fácil y mantenerme en este puesto, estar 33 años me supone todo en mi vida”. Entre sus retos del día a día se encuentra cumplir con su trabajo correctamente.