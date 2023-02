Once estudiantes de Las Palmeras, becados por la UCO, Fundecor y Fundación la Caixa

El convencimiento de que el progreso no es progreso si no progresan todos alienta una nueva edición del programa UCO-Fundación la Caixa de ayudas para favorecer la incorporación, permanencia y promoción académica del alumnado del barrio de Las Palmeras en la Universidad de Córdoba (UCO) para el presente curso 2022/23, que ha sido inaugurado este martes y que cuenta con once estudiantes becados por la UCO, Fundecor y Fundación la Caixa.

El evento, según ha informado la UCO en una nota, ha estado presidido por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, y el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento y presidente de Fundecor, Antonio Arenas.

Este curso académico, los referidos once estudiantes, varios de los cuales repiten del año pasado, se beneficiarán de este programa, que nace fruto del convenio suscrito en abril de 2018 entre la UCO y la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras con el fin aumentar la implicación en las enseñanzas universitarias del alumnado en esta barriada cordobesa, así como para evitar el absentismo escolar, reducir el nivel de fracaso y abandono escolar, facilitar el acceso a la Universidad, y promover el éxito académico y la obtención de titulaciones de Grado en la UCO.

En octubre de 2019 se incorporó a esta iniciativa la Fundación la Caixa, que se mantiene como socio preferente en el programa y que este martes ha estado representada por la delegada de la Fundación la Caixa en Andalucía, Yolanda López; así como por Yolanda Sobero y Rubén Rodríguez, de Caixabank.

Este año, como novedad, a las seis ayudas familiares directas, tres ordenadores y el curso de inglés para seis estudiantes participantes, financiadas por la UCO, se suma la aportación de Fundecor, con la colaboración de la Fundación la Caixa a través de la convocatoria Social Andalucía 2022, que permitirá a otros cinco estudiantes, en condición de exclusión socioeconómica del barrio de las Palmeras, recibir las ayudas durante seis meses del presente curso 2022/23.

Para la consecución de los objetivos del programa se han creado grupos educativos entre los once estudiantes universitarios voluntarios y los estudiantes becados de Las Palmeras, de modo que cada universitario ofrecerá acompañamiento y motivación a un estudiante becado de Las Palmeras para que continúen con sus estudios. Simultáneamente, a las familias de los estudiantes becados se les asigna una ayuda para cubrir las necesidades básicas del alumnado.

Este apoyo se ve reforzado con la entrega de ordenadores portátiles y el desarrollo de competencias lingüísticas, con un curso de inglés en UCOidiomas para compensar la brecha lingüística. La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, ha agradecido la labor de su antecesora en el cargo e impulsora de la iniciativa, la profesora Rosario Mérida, y ha ratificado el compromiso del nuevo equipo directivo con este programa, pues "la educación superior es un derecho universal que no debería depender del código postal".

También ha agradecido la labor y compromiso de las familias de Las Palmeras con la educación de sus hijos y ha animado a los estudiantes becados a ser referentes en su barrio, "porque no os estamos regalando nada, sino ofreciendo una oportunidad de mostrar lo que valéis" y, además, "gracias a estudiantes como vosotros la UCO es un lugar más inclusivo y mejor".

Por su parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha expresado su agradecimiento a la entidad financiadora, así como a los estudiantes y familias participantes en el programa, "porque estamos convencidos de que la educación es el sentido de la vida y un pasaporte a la libertad y a la independencia". A los estudiantes participantes, tanto los becados como los voluntarios, el rector los ha animado a "aprovechar la experiencia de enriquecimiento personal, multiplicar lo que recibís y acordarse de quienes aún necesitan más que vosotros".

Por su lado, la delegada de la Fundación la Caixa en Andalucía, Yolanda López, ha explicado la intención de la Fundación en seguir dando impulso a este programa, para que se convierta en un ejemplo nacional de buenas prácticas exportable a otras universidades, y ha animado a los estudiantes de Las Palmeras a ser mentores en el barrio, "porque la educación es capaz de romper el círculo de la pobreza heredada".

El presidente de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de las Palmeras, Luis Maya, por su parte, ha subrayado la importancia de que este programa se mantenga en el tiempo, siendo este ya el quinto año. Por último y en nombre del alumnado becado ha hablado Francisco Javier Llamas, quien ha agradecido el apoyo familiar para seguir estudiando, a pesar de las dificultades, y ha tenido unas palabras de recuerdo para los jóvenes de Las Palmeras que también merecen una ayuda.

Mientras en representación de las familias participantes ha intervenido Almudena Navarro, quien ha agradecido la oportunidad ofrecida por la UCO. Como representante de los estudiantes voluntarios de la UCO, Amanda Mauri Chacón, ha subrayado la alta motivación de los voluntarios, y ha exhortado a los presentes a cambiar y a descubrir los "diamantes en bruto y sacar todo el potencial" de las personas participantes en el programa.