El Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, considera que la tanto la Ley de la Eutanasia como la nueva Ley Orgánica de modificación de la LOE son “un vuelta a las cavernas”.

El prelado cordobés ha visitado los estudios de COPE, donde ha analizado este año 2020 marcado por la pandemia de la COVID. El obispo ha señalado que la Ley de la Eutanasia “es una barbaridad, no me parece un progreso de una sociedad civilizada, sino una vuelta a las cavernas”.

Audio El obispo de Córdoba señala que la Ley de la Eutanasia demuestra una carencia de amor en la sociedad

Monseñor Demetrio Fernández ha recordado ante esta ley aprobada la pasada semana por el gobierno que “la muerte nunca puede ser un derecho, y menos que se legisle ese presunto derecho que no existe”. El obispo ha explicado que esta ley es una fuerte llamada de atención sobre lo que la sociedad está haciendo con los mayores: “Viene como fruto de una situación donde los mayores son abandonados y olvidados”.

Durante la pandemia, los mayores han sido los más castigados por este virus, no solo por su debilidad física, sino por un abandono total.“Han sido marginados y no había ley de la eutanasia” ha recordado Monseñor Demetrio Fernández.

“Denuncia una sociedad que descarta a los mayores, una cultura de la muerte, mientras que si el mundo tiene futuro es por la cultura de la vida”ha indicado el prelado cordobés. “Elimina al que vive demasiado, al que no sirve, y esta ley nos afecta a todos los que vivimos, nos pueden aplicar esta ley en cualquier momento si se dan las circunstancias, que son relativamente fáciles de provocar”.

El obispo ha señalado que, según los expertos, cuando una persona está bien atendida, no pide morirse. “Pido a Dios que nos haga ser amantes de la vida, que la Iglesia no se canse de proclamar lo bonita que es la vida”.

Don Demetrio ha asegurado que no son tantas las personas que piden el suicidio, y si hay alguna demanda de muerte es porque hay una carencia de amor. “Creo que esta ley nos demanda a todos un plus, una sobredosis de amor, precisamente a los que menos producen, pero que merecen todo el respeto porque son personas que han gastado su vida en favor de los demás”.

Ley Celaá

El obispo de Córdoba también se ha referido a la nueva Ley de Educación aprobada ayer, a la que considera una ley totalitaria. "Marx dijo que el que tenía la educación tenía el futuro, por eso tienen tanto empeño en ello" ha resaltado Don Demetrio.

"El Estado tiene que ofrecer y grarantizar y apoyar la educación de los ciudadanos, pero estos ciudadanos pueden tener múltiples iniciativas. Los padres son los primeros responsables de la educación no el Estado" ha indicado el prelado cordobés. "No llegamos a la máxima perfección porque el Estado se encargue de enseñarnos, porque en ese momento hemos caído en las garras del totalitarismo."

"Le ley Celaá tiene, no solo visos, sino expresiones clarísimas de esas actitud totalitarista, donde se cercena la libertad" ha indicado el Obispo, "me parece bien que la sociedad este sensible ante esto. La Iglesia reivindica este derecho porque lo ha hecho siempre, lleva 2.000 años".

Vida religiosa de la Diócesis

El Obispo ha señalado que este tiempo sabe que hay mucha gente que ha vuelto a acercarse a los sacramentos. "Es curiosos como cuando a alguien le va bien, se olvida de Dios , pero cuando se cierran muchos horizontes, la persona saca de su corazón los recursos más nobles que tiene."

Sobre la visita pastoral, Monseñor Demetrio Fernández ha expresado su deseo de volver a retomar esta actividad que echa mucho de menos. Ha sido un tiempo totalmente imprevisible, por las consecuencias que ha tenido este año para todos. "He tenido mucho tiempo de reflexión, de oración, de lectura y también de comunicación a través de los medios".

"Esa situación nos ha introducido a todos un mayor sentimiento de soledad y aislamiento, pero lo he vivido en serenidad" ha señalado el Obispo.

De cara a la Navidad, el Obispo también ha querido envíar iun mensaje a todos los oyentes de COPE: "“Que Dios esté en el corazón de todos que eso es Navidad, Dios con nosotros”