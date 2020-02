El obispo de Córdoba pide "no dejar que pase otra década y sigamos en el mismo ranking de pobreza"

Tal día como hoy, hace diez años, Demetrio Fernández fue nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo de Córdoba, después de que la sede quedara vacante por Juan Asenjo, su predecesor. Llegó desde Tarazona, en la provincia de Zaragoza, y lo hizo a una nueva Diócesis con el objetivo de estar cerca de la comunidad cristiana. Asegura haber estado "muy ocupado durante este tiempo y gracias a la acogida por parte de las personas de esta Diócesis, me he sentido como en casa".

Durante estos años ha visto como Córdoba está en los primeros puestos de pobreza, algo que vive con dolor "no podemos resignarnos en esa pobreza, ni en proyectos..., no podemos dejar que pase otra década y sigamos igual, en el mismo ranking". El obispo tiende la mano "a los pobres, a los encarcelados , a los barrios más pobres, pasando por los enfermos..., la Iglesia es enviada a todos pero especialmente a los pobres".

Las labores son múltimples pero con la que más disfruta es con las visitas pastorales porque "me permite hacer las funciones de cura y tener un contacto más cercano". Conoce a la perfección la geografía cordobesa después de muchas visitas a parroquias y a todas las comunidades que la conforman. En su vocación tan temprana, nunca soñó en ser la figura que es, "yo quería ser cura, y ser un cura cercano", "no estoy tan cerca de la gente como a mi me apeteciera".

Este pasado fin de semana se celebraba el Congreso Nacional de Laicos, donde Córdoba ha participado con un gran número de personas, por este motivo ha afirmado que "la Diócesis de Córdoba está muy viva y me lo dicen además otros obispos. Es una realidad muy presente y que está al servicio de la sociedad", afirma Demetrio Fernández.

Durante la entrevista a COPE, Demetrio Fernández vuelve a decir que "me siento muy agusto, y pido que sigan rezando por mi, porque gracias a su oración el obispo sigue teniendo marcha para servirles".