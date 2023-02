El obispo de Córdoba apela a una "mayor generosidad" para frenar la "brecha creciente" entre ricos y pobres

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con motivo de la campaña de Manos Unidas 2023, que se desarrolla bajo el lema de 'Frenar la desigualdad está en tus manos', ha apelado a una "mayor generosidad" de los católicos, para así afrontar la "brecha creciente" que se está generado entre ricos y pobres. A este respecto y en su carta semanal, recogida por Europa Press, Demetrio Fernández ha explicado que "la desigualdad a la que se refiere el lema de este año 2023 comprende las grandes diferencias en la renta, en la producción, en el trabajo, en los medios de producción y en el bienestar".

Son, según ha lamentado, "grandísimas diferencias en el campo de la educación, de la sanidad, de los derechos más elementales, atropellados en muchos lugares y en muchas personas", de tal forma que "la distancia entre ricos y pobres es una brecha creciente, porque creciente es el egoísmo que gobierna los destinos de este mundo", pero "esa desigualdad puede frenarse con una mayor generosidad, con una mayor solidaridad por nuestra parte". Así, el obispo, que ha llamado a salir "al encuentro de esas personas que sufren tales desigualdades y que viven en la más absoluta pobreza, en esa pobreza forzosa, que esclaviza y que mata", ha explicado que Manos Unidas "trabaja normalmente a base de proyectos, que concretan y canalizan los recursos. De esa manera, las donaciones no son partidas anónimas, sino que tienen rostro concreto, proyectos concretos, personas concretas", a las que se ayuda. A este respecto, Demetrio Fernández ha aclarado que "las ayudas buscan el bien de los destinatarios, no el bien de los donantes. No se trata de destinar una partida económica para lograr un objetivo egoísta en los donantes, se trata de ser generosos dando de lo propio, y dándolo a fondo perdido".

"Los donativos cristianos --ha concluido-- brotan de la generosidad de un corazón solidario y fraterno, que se compadece de las necesidades de sus hermanos, aunque no los conozca, y da a los demás, no solo de lo que le sobra, sino incluso de lo necesario" para sí, "y lo hace ayunando, privándose de algo".