El número de positivos de COVID-19 en Córdoba asciende a 41 personas en la provincia

La provincia de Córdoba tiene actualmente, y según el último parte de la Consejería de Salud y Familias, 41 casos positivos de COVID-19 (coronavirus) confirmados. El dato más preocupante es que cinco de estos pacientes se encuentran hospitalizados en la Unidad de Ciudadados Intensivos. Suman así cuatro casos más de los confirmados ayer, que arrojaban 37 casos.

NUEVAS MEDIDAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

La Consejería de Salud y Familias va a empezar a suspender actuaciones de cirugía no oncológica que necesiten de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para reservar la disponibilidad de la misma a posibles pacientes del coronavirus Covid-19, así como a aplazar o suspender "todas las consultas de revisión no oncológica o de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponibilidad de personal asistencial y situación epidémica local", y estudia incorporar al sistema a médicos jubilados en los últimos tres años.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, tras una reunión del gabinete de crisis creado por el Gobierno andaluz ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.

El consejero ha explicado que, "teniendo en cuenta la evolución de la pandemia", desde la Consejería se están poniendo en marcha actualmente "todos los planes de contingencia" en el sistema sanitario andaluz, tanto en hospitales públicos como privados, y "todos los protocolos de contingencia que estaban ya estructurados desde hace dos, tres semanas" con el "fin claro" de "tener el máximo numero de camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) dispuestas, y una reserva hospitalaria importante en las unidades de recuperación postanestésicas".

Tras precisar que "esta actuación progresiva la estamos haciendo sumando recursos entre sanidad pública y privada", ha anunciado que, entre otras medidas, a partir de este lunes se adopta la "suspensión de toda cirugía no oncológica que necesite UCI, reservando su disponibilidad a posibles pacientes de coronavirus", así como el "aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológicas o de pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponibilidad de personal asistencial y la situación epidémica local".

Además, "se autoriza a gerentes de distritos, áreas y hospitales para contar en los cuadrantes de trabajo con liberados sindicales que soliciten su reincorporación temporal a la actividad del Sistema Andaluz de Salud, y "se está estudiando la incorporación de profesionales sanitarios jubilados", según ha confirmado el consejero, que ha hablado de "2.227 profesionales médicos que se han jubilado en los últimos tres años", y de "un número mayor" entre personal de enfermería.