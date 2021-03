El nuevo síntoma del COVID que podrían presentar los hombres mayores de 60 años

Conforme avanzan los meses, se van conociendo diversos síntomas y secuelas de la enfermedad de nuestra era. La Covid-19 provoca dolor de cabeza, mareos, fatiga, pérdida de olfato y de gusto… y ahora parece que también priapismo en hombres de más de 60 años.

Pero ¿qué es el priapismo? Se llama así, en honor al dios menor griego Príapo, a las erecciones prolongadas del miembro viril. Hay dos tipos: el isquémico o de bajo flujo dura cuatro horas y el no isquémico o de alto flujo puede aumentar más allá de esas cuatro.

Fue la American Journal of Emergency Medicin la publicación que ha detallado esos estudios sobre erecciones prolongadas y dolorosas en hombres de más de sesenta que han sufrido el coronavirus. La afección se relaciona con un aumento del flujo de sangre en el pene que no termina de ser drenado y que por eso no recupera su tamaño natural.

El primer caso registrado se dio en Miami en un sujeto de 69 con problemas de obesidad y que llegó muy grave a la UCI. Otro fue un hombre de 62 ingresado en Versalles. En ambos casos debieron retirar la sangre acumulada en el pene con una jeringuilla.

Todavía no pasa de conjetural, pero las alertas ya han saltado en Estados Unidos y se estudia el priapismo con una secuela más de esta enfermedad tan extraña y que tantos quebraderos de cabeza provoca.

De momento, apenas dos casos cuando hay 117 millones de personas contagiadas

En declaraciones a EFE, el Secretario General de la Asociación Española de Urología (AEU), el doctor Venancio Chantada, explicó que “es muy improbable, pero no se puede descartar si no tienen antecedentes de enfermedades tumorales, hematológicas o de traumatismos” y avisó que “si a las dos horas la erección no remite, hay que ir al médico o a urgencias". Cuantas más horas se tarde en acudir a un centro sanitario -preferiblemente con servicio de urología-, más problemas habrá para recuperar la erección posteriormente.

El también jefe del servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña aseguró que en lo que va de año no han tenido ningún caso de paciente Covid que haya sufrido priapismo y que tampoco se notificó ninguno durante la I Reunión Nacional Virtual del Grupo de Andrología y del Grupo de Cirugía Reconstructiva Urológica, organizado por la AEU a principios de febrero.

El especialista en andrología explica que la incidencia de prapismo en pacientes covid es "bajísima" (de momento se han estudiado dos casos y en todo el mundo hay ya 117 millones de personas contagiadas), si bien reconoce que "en estos momentos cualquier patología de paciente covid se estudia".

En todo caso, sí se conoce que el SARS-CoV-2 provoca en algunos pacientes cuadros graves propiciados por tromboembolismos, coagulaciones de la sangre que pueden afectar a los pulmones o al corazón con consecuencias fatales. En consecuencia y tal y como explica Chantada, "el aparato genital masculino es muy activo desde el punto de vista vascular, no está exento" de sufrir esas coagulaciones.

