Night Running Córdoba 2025: más de 1.600 corredores en la cita nocturna más rockera

La Night Running Córdoba 2025 volvió a brillar este sábado con una de sus ediciones más multitudinarias. Más de 1.600 corredores se dieron cita en la avenida de la Libertad, punto de salida de una prueba que se ha consolidado como uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad.

Una marea de corredores por el corazón de Córdoba

La salida tuvo lugar a las nueve de la noche en la avenida de la Libertad, donde la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, y el director de COPE Córdoba, Gabriel López, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida. Desde ese momento, Córdoba se convirtió en un gran escenario al aire libre en el que las zapatillas y el mejor rock se dieron la mano.

MADERO CUBERO Salida Night Running 2025

Un recorrido entre monumentos y rock clásico

El trazado de 10 kilómetros atravesó enclaves icónicos como la calle Torrijos, la Puerta del Puente y el Puente Romano. La música fue protagonista con un homenaje especial a Guns N’ Roses, cuyas canciones marcaron el ritmo de la carrera. El presentador de Rock FM, Rodrigo Contreras, ejerció de maestro de ceremonias.

Corredores pasando por el entorno de la Mezquita-Catedral

En el plano deportivo, el triunfo masculino fue para Daniel Osuna, con un tiempo de 38:05. En categoría femenina, la victoria fue para Virginia Moya, que completó el recorrido en 42:25.

CLASIFICACIONES

La entrega de premios contó con la participación de los patrocinadores, que acompañaron a los ganadores en el podio, en un ambiente cargado de música y celebración.

galería de imágenes Las mejores fotos de la Night Running de Córdoba 2025

Una cita que ya es tradición

Con más de una década de historia, la Night Running Córdoba ha demostrado que su fórmula funciona. Cada edición suma participantes y espectadores, consolidando su lugar como una carrera nocturna de referencia en el calendario cordobés.

La fusión de deporte, patrimonio y música ha convertido esta prueba en una cita imprescindible que ya pone la vista en su próxima edición.