Nieto: "No se puede admitir que un robo con fuerza tenga una pena mayor que una violación con fuerza"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, el popular José Antonio Nieto, ha lamentado este lunes el "planteamiento" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la Ley del 'solo sí es sí', pues "este fin de semana ha dicho que con más penas no se dan más garantías a las mujeres", a lo que ha respondido Nieto "que lo que no se puede admitir es que un robo con fuerza tenga una pena mayor que una violación con fuerza".

Para Nieto, que ha realizado una visita institucional a la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo en Córdoba, "eso es inexplicable" y, de hecho, "no hay nadie en el mundo que pueda entender que eso ocurra", pero lo cierto es que "eso es lo que está incluido e la Ley del 'solo sí es sí' y es por eso, y no porque los jueces decidan actuar por su cuenta, porque la Ley lo recoge así, es por lo que se está beneficiando a muchos violadores, y eso se tiene que corregir cuanto antes", pues "hace cuatro meses que estamos abriéndole una vía de escape a quienes habíamos metido en la cárcel por haber abusado de mujeres".

En este sentido, el consejero andaluz de Justicia, ante el argumento de que mayores penas de cárcel para los violadores no garantizan la seguridad de las mujeres, ha dicho que "lo que está claro es que menos pena no ha supuesto ninguna protección para la mujer, sino que lo que está suponiendo es la excarcelación o la rebaja de condenas a muchos delincuentes con sentencias firmes", lo cual "está provocando ansiedad y temor" en "las personas que sufrieron esos abusos y violaciones".

Tanto es así que, en Andalucía, dichas víctimas "están pidiéndole a la Consejería de Inclusión Social apoyo y ayuda en una situación como ésta", teniendo la impresión Nieto de que "no se está digiriendo bien en ninguno de los dos partidos que integran el Gobierno de España que la Ley del 'solo sí es sí' acabe siendo la Ley del 'solo sí es no', es decir, la Ley de la no protección a la mujer", y "eso tenemos que pararlo eso", pues "ya está bien de esa pelea ideológica vacía, que solo está beneficiando a los violadores y a quienes maltratan", y que, "de una vez, prevalezca el sentido común".

En este punto, Nieto ha recordado que "el PP pidió en diciembre una reforma de esa ley, que estaba perfectamente definida y que ahora ha copiado el PSOE, que curiosamente quiere hablar con todo el mundo, menos con el PP, que es el que presentó esa iniciativa que ahora copia el PSOE".