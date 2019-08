Nieto: "Me parece triste que el PSOE "presione" a las víctimas contra esta campaña"

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha expresado este martes que le da pena saber, según les han trasladado, que "hay colectivos sociales y ONG que trabajan de forma admirable en la lucha contra la violencia de género que sufren la presión del PSOE para ponerse en contra" de la campaña contra la violencia de género promovida por la Junta de Andalucía.

Nieto ha informado de que les han llegado "comentarios de personas que trabajan en los colectivos y dicen que reciben presiones para oponerse a la campaña", punto en el que ha señalado que no sabe "si es verdad o mentira, pero hemos recibido esa información y no me extraña viendo cómo trabaja y funciona el PSOE", ha apostillado.

No obstante, el popular ha ensalzado que "esas presiones tampoco surten demasiado efecto, porque no son muchos los colectivos" que se han posicionado, "como no puede ser de otra forma, porque al final impera la lógica".

Frente a ello, ha defendido que "es una campaña recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", concretamente en la medida 24, donde "no puede quedar más claro en qué dirección es la que hay que ir", ha remarcado, precisando, a tenor de la medida, que hay que "presentar ejemplos de mujeres fuertes y valientes sin recurrir al 'cliché' de las víctimas".

Al respecto, ha detallado que esta medida "no se colocó por capricho de nadie, sino que fue una de las más apoyadas por colectivos y personas que a título individual se habían comprometido en la lucha contra la violencia de género, habían analizado esta lacra tan terrible y entendían que una de las cosas fundamentales era ofrecerles un escenario de futuro".

En este sentido, ha afirmado que "es necesario transmitir una imagen en positivo" ante la vida futura de esas mujeres, "algo que ha sido compartido absolutamente por el PSOE, que en 2013 en la Junta hizo una campaña y en 2017 el Gobierno de Aragón hizo otra en la misma línea y dirección".

Asimismo, ha dicho que "hay canciones muy conocidas que tienen ese objetivo, de atreverse, superar el problema, porque lo que viene después es mejor".

"UNIR EN LUGAR DE SEPARAR"

Por eso, Nieto ha manifestado que no entiende al PSOE, que "prefiere a Andalucía partida por la mitad", de modo que ha aseverado que le da "pena, porque lleva a una oposición muy triste".

Y es que, "en la violencia de género si hay algo positivo que está en el núcleo del Pacto de Estado es que no haya una división partidaria, ni ningún partido que se atreva a querer ganar un solo voto utilizando la violencia de género, algo que desgraciadamente está ocurriendo en este caso, y con demasiada frecuencia", según ha opinado.

De este modo, ha recomendado "tener la madurez suficiente, lealtad y sentido común como para dejar al margen de la lucha por el voto la violencia de género", a lo que ha agregado que cuando es un tema "tan importante y que debería unir en lugar de separar".