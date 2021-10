Nieto afirma que el barómetro de Centra prueba que el PP-A debe "insistir" en lo que está haciendo bien

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ante los datos que recoge el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, ha afirmado que son la prueba de que el PP-A de "insistir" en lo que, según los andaluces, están haciendo bien, como bajar la presión fiscal.

En rueda de prensa en Córdoba junto al presidente del PP en dicha provincia, Adolfo Molina, el portavoz popular ha reaccionado así ante el dato de que, según dicho barómetro, el PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 38,3 por ciento de los votos y una ventaja de 15,2 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,1 por ciento de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox (12,8 por ciento de los votos) o incluso con Cs (8,3 por ciento), su actual socio de gobierno, pese a que la formación naranja perdería dos tercios de sus 21 diputados actuales.

A este respecto, Nieto ha señalado que "el barómetro de la Fundación Centra lo que hace es analizar la realidad" de Andalucía, y que lleva a cabo dicha labor demostrando "que se puede hacer sin el cinismo y la parcialidad" que caracterizan al "CIS en los últimos años", evidenciando que "no hay que seguir esa teoría de Tezanos" de que le "da igual lo que diga la realidad" y también "lo que digan las demás encuestas", ya que él defiende a su "líder" y su "proyecto por encima de cualquier cosa", sin preocuparle "la credibilidad de un órgano tan importante como el CIS".

En cambio la Fundación Centra, según ha argumentado, "está ayudando a que se puedan tomar medidas", pues realmente toma "el pulso de la sociedad andaluza", dejando claro que "hay una parte de la población andaluza que se siente cómoda con el actual Gobierno, que hay una valoración bastante positiva del presidente de la Junta Andalucía, y que eso se está traduciendo en una sensación de apoyo", pero que "no sabemos si se concretará en unas elecciones o no", pues una encuesta toma el pulso de "un momento concreto, que luego puede quedar en nada".

En el PP-A lo que tienen claro, según ha indicado Nieto, es que la única encuesta válida es la del día de la elecciones, y ese día, si todo va bien, todavía está lejano, y nos parece positivo saber que la sociedad andaluza está entendiendo el mensaje y la forma de ver la gestión política que hace Juanma Moreno, que hace el Gobierno de la Junta Andalucía, pero también tenemos los pies en el suelo y sabemos" que el citado barómetro "es solo la radiografía de un momento que, además, ya ha pasado y que no puede servir para dejar lo importante, que es trabajar cada día".





AGOTAR LA LEGISLATURA





En cuanto a un posible adelanto electoral, Nieto ha recordado que la presente legislatura no concluirá hasta diciembre de 2022 y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, quiere agotarla, con lo que aún restaría más de un año hasta las próximas elecciones autonómicas andaluzas y eso es "mucho tiempo todavía".

En consecuencia, hay que "seguir trabajando en ese escenario", pues, aunque "hay quien está en otro escenario" y "está muy preocupado por las fechas electorales", en el PP-A no lo están y lo que les gustaría es "que se agotase esta legislatura y que fuésemos capaces de llevar a término todos los proyectos que ya están en marcha". Sin embargo y así lo ha avisado el presidente de la Junta "reiteradamente", y es que "hay una cosa que no iría bien, que es el que hubiese un bloqueo en el Parlamento que impidiese de facto la gestión de la Junta", pues "todo lo que se impulsa desde el Gobierno tiene que pasar en algún momento por el Parlamento" y, "si en el Parlamento se bloquea, pues la gestión del Gobierno se bloquea".

Así, según ha resaltado Nieto, "hemos tenido tres años en los que hemos dialogado con todo el mundo y en los que hemos conseguido acuerdos con casi todos los grupos, y ahora hay una situación en la que Vox, que ha sido un socio estable durante gran parte de esta legislatura, parece haber cambiado de estrategia", mientras que "el PSOE, que parece que no está muy interesado en que haya elecciones pronto, no acaba de dar el paso a ser un socio estable, leal y exigente, como es lógico que lo fuera", con lo que "vamos a ver si eso se concreta o no".

De hecho, según ha subrayado el portavoz popular, "tenemos una prueba de fuego con los presupuestos del año 22, que van a ser muy importantes y que deberían ser una realidad en un par de meses", esperando Nieto que sean "capaces de sacarlos adelante".