Muere una persona al volcar su tractor en un camino de Lucena

Una persona ha fallecido este miércoles en la localidad de Lucena (Córdoba) tras volcar el tractor en el que circulaba por un camino rural. El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha sido el encargado de comunicar el trágico suceso, que ha tenido lugar a primera hora de la tarde.

El accidente mortal se ha producido sobre las 18:37 horas, momento en el que el centro de coordinación del 112 ha recibido una llamada de la Policía Local de Lucena. En el aviso se alertaba del vuelco de un vehículo agrícola en el camino de Ahorcaperros, en la zona de la carretera del Calvario, y se informaba de que una persona había quedado atrapada como consecuencia del siniestro.

Movilización de los equipos de emergencia

De inmediato, se ha activado un dispositivo de emergencia para acudir al lugar de los hechos. Hasta el camino se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado incluso un helicóptero, y varias patrullas de la Guardia Civil para asegurar la zona y facilitar las labores de los sanitarios.

A pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se ha podido hacer nada por salvar la vida de la víctima. Según han confirmado fuentes de la Policía Local, la persona ha fallecido en el mismo lugar del accidente debido a la gravedad de las heridas sufridas en el vuelco.