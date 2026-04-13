Muere una mujer apuñalada por su pareja en Córdoba después de haber denunciado días antes

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en la mañana de este lunes después de haber asesinado a su mujer o ex mujer a puñaladas a primera hora. Según ha podido conocer COPE por fuentes de la investigación, la mujer había denunciado por violencia de género justo este fin de semana, tan solo unos días antes, después de que se produjese un altercado entre ellos.

El Juzgado de Guardia puso en marcha medidas provisionales de alejamiento entre ambos y la mujer pasó a formar parte del Sistema Viogen, en riesgo medio, según la valoración inicial. No obstante, el hombre la ha matado a primera hora de este lunes en el Pasaje Virgen de Luna, en el barrio de la Fuensanta, utilizando un arma blanca. Han sido los vecinos quienes han dado el aviso a los Servicios de Emergencia 112 alertando de que había una mujer tirada en rellano del edificio.

Después de apuñalarla, el hombre se ha atrincherado en el domicilio, aunque finalmente ha podido ser detenido por agentes de la Policía Nacional.

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