Moreno Calderón deja la concejalía de Cultura por motivos de salud

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, ha anunciado este lunes su renuncia al acta de concejal por los problemas de salud que está atrevesando. Moreno Calderón afirma que "mi familia ha sido decisiva en esta decisión y los médicos piensan que mi trabajo en el conservatorio me va a venir mejor". "La salud es lo primero", ha indicado el ya ex delegado de Cultura, que junto al alcalde José María Bellido, ha presentado su renuncia a su acta. Moreno Calderón ha explicado que “no se trata de una enfermedad irreversible pero sí es una enfermedad". También ha aprovechado para agradecer al alcalde su apuesta por él para volver a desempeñar el cargo, asi como su apoyo durante estos meses en los que ha estado apartado. A José Antonio Nieto, le ha mostrado su cariño ya que fue el primero que le incluyó en sus listas, así como de todos los miembros del grupo municipal, los compañeros de otros partidos y grupos municipales. “Quiero tener un agradecimiento especial a los trabajadores del Ayuntamiento, que no se nos puede olvidar la calidad humana de las personas de esta casa” ha indicado Moreno.



“Ha sido un honor ser representante de los cordobeses en estos 8 años y quiero expresar mis mejores deseos a este nuevo gobierno” ha señalado Moreno Calderón.

Por su parte, Jose María Bellido ha elogiado a Juan Miguel Moreno, del que ha afirmado “es una persona querida y respetada por todos los ambitos culturales de la ciudad, y hubiese sido un magnífico delegado de Cultura en este tiempo”. “Él es una magnifica persona, un pedacito de pan” ha señalado coloquilamente el alcalde, visiblemente emocionado.

Sobre su sustituto, José María Bellido ha señalado que será Lourdes Morales, que es la siguiente en la lista. Morales estaba trabajando como coordinadora general de Tranformación Digital, y pasará a asumir esta concejalía. Por su parte, Blanca Torrent seguirá siendo responsable del Imdeec y asumirá las competencias de Cultura en el gobierno municipal.