Moreno: "Aprobaremos una Ley Urbanística para favorecer el crecimiento, la inversión y acabar con el caos"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno,ha clausurado el Consejo de Alcaldes de su partido, lanzando distintos mensajes. Uno de ellos que seguirán trabajando por y para los ayuntamientos, porque hasta el día de hoy lo único que se han encontrado los alcaldes ha sido una gran maquinaria de marketing, donde el anterior gobierno socialista anunciaba proyectos, colocaba los vallas anunciando las obras y colocaban el logotipo de la Junta de Andalucía "y luego no había nada más". Por ello, desde ahora se están llevando a cabo mucho de esos proyectos que llevan aparcados muchas décadas, gracias a algo que están poniendo en marcha, como es el diálogo con los distintos grupos políticos.

Durante su intervención ante el Consejo Andaluz de Alcaldes del PP-A, Moreno ha dicho comprender que el PSOE-A "no sea capaz de plantear una oposición en términos de credibilidad, de propuestas y de alternativa" al nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs), pero no le parece razonable "que se anuncie que las diputaciones provinciales van a ser un instrumento de confrontación y de oposición a Gobierno de Andalucía".

Ante ello, el también presidente del PP-A y partiendo de la base de que todas las instituciones tienen "el objetivo de combatir el desempleo", se ha preguntado si las diputaciones gobernadas por el PSOE-A "van a poner obstáculos a que podamos mejorar la calidad de vida" de los andaluces en sanidad, educación y servicios sociales, o incluso "van a ser cómplices de limitar el crecimiento, el desarrollo y el progreso en sus provincias", a lo que ha contestado el propio Moreno diciendo que espera "que no".

Eso le ha llevado a pedir a los alcaldes andaluces del PP ante los que ha hablado, que trabajen "lealmente con todas las instituciones en beneficio" de sus vecinos, "por encima de las ideologías" de quien gobierne en sus respectivas diputaciones y de "quien pueda gobernar en España", actuando con "sentido de estado".

Se trata, según ha dicho Moreno, de adquirir "un compromiso único e inalterable, que es defender la calidad de vida e intereses de todos" los vecinos, porque "lo demás no vale para nada, es estéril" y se corresponde con "la vieja política", la del "socialismo caduco e incapaz", que "busca la pelea por la pelea, dejando de lado a los vecinos".

Porque para Juanma Moreno, los que canalizan tanto el deseo de inversiones en suelo municipal como los problemas de los ciudadanos, son los alcaldes.

LEY URBANÍSTICA

LEY URBANÍSTICA

El tiempo medio de aprobación de una Plan General Urbanístico de Andalucía es de 10 años, a esto se enfrentan cada uno de los municipios, frenando las inversiones y limitando el crecimiento de cada una de las localidades que desean poner en marcha algún Plan. Por este motivo Moreno anuncia que se va a aprobar "una nueva Ley Urbanística para favorecer el crecimiento, la inversión y acabar con el caos".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Tampoco se ha dejado en el tintero el problema de financiación autonómica que sufre Andalucía, por ello, si Pedro Sánchez es reelegido como presidente del Gobierno, le pedirá una reunión inmediata para abordar la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica y también resolver "de una vez por todas" el asunto de la financiación local.

Ha recordado que, en la anterior legislatura andaluza, cuando el PP-A estaba en la oposición, se sumó al acuerdo del Parlamento para exigir al entonces Gobierno de Mariano Rajoy (PP) 4.000 millones de euros adicionales para Andalucía, de manera que ha confiado en que ahora el PSOE-A, en la oposición, siga apoyando ese acuerdo y esté dispuesto a exigir ese dinero a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Ha añadido que, además de la financiación autonómica, hay que reformar de una vez por todas el modelo de financiación local para que los ayuntamientos tengan suficiencia financiera.

Para Moreno, el modelo de financiación local es una de las asignaturas pendientes en este país, y ha defendido avanzar hacia un nuevo modelo de relaciones con las corporaciones locales, que hay que consensuar entre las distintas administraciones.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Este día ha estado marcado por los seis meses de gobierno desde que llegara el cambio a Andalucía y también porque hoy se celebraba el debate de investidura en las Cortes Generales. Por ello ha querido dejar claro que desea que haya un Gobierno en España que sea estable, que no que vaya a durar sólo un año y medio o dos años, y ha apuntado que no desea un gobierno "cargado de populismos ni con cheques en blanco a los partidos independentistas", porque no es bueno para España ni para Andalucía.

Ha expresado que "claro" que quiere un Gobierno en España porque hay limitados convenios y proyectos de la Junta que necesitan del respaldo de la administración central, además de financiación.

"Pero no quiero un Gobierno a cualquier precio", ha indicado Moreno, quien ha apuntado que, evidentemente, la responsabilidad es de quien ha ganado las elecciones legítimamente, el PSOE, que le corresponde hacer ese Gobierno. "Pero como andaluz y español, no me gusta un Gobierno con populistas y radicales de izquierda en Gobierno, limitando probablemente el crecimiento y libertad de desarrollo del país", ha dicho.

Ha manifestado que tampoco le gusta un Ejecutivo que esté "secuestrado por los independentistas" y que a la hora de sacar adelante leyes o presupuestos, "pasen cheques que sean imposibles de pagar en términos de dignidad para el conjunto de nuestro país".

Moreno ha manifestado que frente a la situación de inestabilidad que existe hoy a nivel nacional y en otras comunidades, en Andalucía hay un Gobierno, que forman PP-A y Ciudadanos (Cs), "estable, sólido. y sensato", que piensa en el conjunto de los andaluces y no sólo en una parte.

PATRICA Y PAGO A PROVEEDORES

Además, Moreno ha resaltado que, vía presupuestos de la Junta, también habrá "más dinero para los ayuntamientos" andaluces "a través de la Patrica", que el anterior Gobierno socialista había dejado "en un cajón", mientras que el nuevo Ejecutivo andaluz de PP y Cs ha incrementado en "casi diez millones de euros" el dinero que, mediante la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) de Andalucía, llegará a las corporaciones locales.

En concreto, serán más 489,6 millones en total los que se transferirán a los ayuntamientos andaluces por la Junta, para que puedan "trabajar y dar servicios", con un importe incrementado y que "estaba congelado desde 2012", añadiendo Moreno "los recortes los hicieron otros" en Andalucía, en concreto los socialistas, mientras que el nuevo Gobierno andaluz lo que hace es "cortar los recortes anteriores", pues asumen el principio de "suficiencia financiera" para los ayuntamientos.

A ello se suma, según ha subrayado, que la Junta abonará "las deudas tributarias" que tiene "con los distintos ayuntamientos", a los que van a pagar, igual que ya está "pagando a los proveedores", hasta el punto de que, de ser una de las comunidades autónomas que más tardaba en pagar a los proveedores, Andalucía ha pasado a ser la segunda más rápida en hacerlo, tras Galicia, pues la Junta andaluza ya está "pagado en 20 días a los proveedores".

Todo ello demuestra, a juicio de Moreno, que el nuevo gobierno andaluz no considera a los ayuntamientos como una administración subalterna, al contrario, la Junta no puede actuar sin contar con los alcaldes, "con los embajadores de los vecinos", que son los que están más cerca de los ciudadanos.

ALCALDE DE CÓRDOBA

Por su parte, el alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, que precedió a Moreno en un acto que abrió el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado que, tras un mes al frente del gobierno municipal ha "desterrado el sectarismo", pues ha recibido ya y recibirá a todo aquel que quiera aportar en positivo algo para la ciudad, buscando "que se sientan parte del proyecto" y "no excluidos".

Junto a ello, Bellido ha asegurado que, "por primera vez" el Consistorio cordobés tiene "un aliado en la Junta", lo que le ha supuesto "una grata sorpresa", pues proyectos de la ciudad que "llevaban 40 años atascados", van a "empezar a desbloquearse" ahora, aludiendo así la instalación de ascensores en bloques residenciales, la Ronda Norte y la climatización de colegios, entre otros, algo que se hará mientras el nuevo gobierno local hace lo que la Junta, "una bajada masiva de impuestos", para "rebajar la carga impositiva a las familias", y para ser "más atractivos" para las inversiones y de esta manera conseguir que se genere empleo.