Monseñor Demetrio Fernández califica de "dictatorial" la nueva Ley de Enseñanza

El Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, reflexionó este domingo en su Homilía en la festividad de Cristo Rey del Universo sobre la nueva Ley de Enseñanza. El prelado se ha dirigido a los directivos de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba: “Me consta porque estoy muy cerca de los equipos directivos. Hacéis esfuerzos más allá de lo obligatorio para elevar el nivel de calidad y excelencia en los colegios. Sois un referente para la sociedad cordobesa por lo bien que funciona, por el estilo pedagógico y por la innovación. Estáis inventando continuamente cómo ayudar a estos niños y niñas adolescentes y jóvenes en su propio crecimiento humano en todos los aspectos”.

El Obispo ha apuntado que “si un colegio de la Iglesia no sirve para evangelizar, no sirve. Aunque tenga todas las excelencias e innovaciones posibles en el campo pedagógico, el objetivo es llevarles a Jesucristo y que descubran el tesoro de Su Vida. Para eso están los capellanes, el área de pastoral… pero todos los profesores deben transmitir ese talante propio de una escuela de la Iglesia Católica. Los padres os confían a sus hijos por muchas razones, pero también por ésta, que es por lo que la Iglesia se pone a enseñar y abre sus centros con muchos sacrificios por parte de todos. Porque vale la pena ofrecer esta propuesta en la que la Iglesia es maestra desde hace 2.000 años. Maestra de Humanidad y en el buen hacer pedagógico y en llevar a cada persona a su plena libertad y al encuentro con Dios, que es la plena verdad y el amor pleno”.

Refiriéndose en concreto a la nueva Ley de Enseñanza, conocida como Ley Celaá, espetó: “Sé que hay vientos no favorables o contrarios en estos momentos. La Conferencia Episcopal Española ha tratado el tema a fondo y hemos transmitido a las autoridades correspondientes cuál es la postura de la Iglesia. No se trata de salirnos con la nuestra en contra de la suya, porque no tendría que haber habido una suya y una nuestra. La Iglesia propone el derecho a la educación. Queremos educar. Y si no se nos permite será conculcar un derecho fundamental. No podemos entender una Ley en la que se excluye, confunde sociedad con estado, no admite la enseñanza a discapacitados, la diferenciada, la concertada queda tambaleando. Es una Ley dictatorial. Queremos vivir la libertad de los Hijos de Dios. Queremos vivir la libertad religiosa también en la enseñanza, o ¿Se nos va a prohibir respirar en católico?”.

En suma, entiende Monseñor Demetrio Fernández, “es un momento importante. Está la Ley en trámite y tenemos a nuestro favor dictámenes de los tribunales y también la misma Constitución. Tenemos que defender los derechos de los niños adolescentes y de sus padres y de la sociedad, que tiene derecho, y de la Iglesia, que tiene derecho a la educación integral de la persona”.

