Molina (PP) lamenta que Susana Díaz "falte a la verdad y cree alarma social"

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha calificado este jueves de "vergonzoso que una ex presidenta de la Junta de Andalucía se dedique a echar leña al fuego, a faltar a la verdad y a crear alarma social en plena pandemia del covid", en relación a las manifestaciones de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, en la capital.

"Es la primera vez que el socialismo andaluz está en la oposición y el ejemplo que está dando su secretaria general deja mucho que desear, precisamente ahora que hace falta una oposición responsable y constructiva para luchar contra la pandemia que nos azota", ha argumentado Molina en una nota.

Para el PP, "Susana Díaz se ha instalado en la peor estrategia política para intentar pescar votos en el río revuelto que está generando esta crisis sanitaria, económica y social".

En palabras de Molina, "es penoso que una persona que ha ostentado el honor de ser la presidenta de todos los andaluces ahora, en los peores momentos, se dedique a difundir bulos, desinformación, a buscar la división social y proclamar el apocalipsis", a lo que ha añadido que "es la estrategia Trump del socialismo andaluz, y es muy lamentable".

De este modo, ha señalado que los populares de Córdoba rechazan "la política de la mentira descarada que está desarrollando Susana Díaz", a la vez que ha indicado que "ha faltado a la verdad en cuanto al número de rastreadores, diciendo que el Gobierno andaluz no se ha querido sentar con el PSOE para hablar de presupuestos, y cuando dice que en Andalucía se suben impuestos".

"Hoy ha venido a Córdoba a seguir faltando a la verdad, a manchar la labor del Gobierno andaluz ante la pandemia y a buscar escaparate mediático usando la demagogia para polarizar a la sociedad", ha reprochado.

Sin embargo, considera que "el tiro le ha salido por la culata, porque el gobierno de Juanma Moreno, una vez más hace su trabajo con previsión, con anticipación y con rigor, y ha anunciado junto a los presidentes de CEA, ATA y de las Cámaras de Andalucía un plan de apoyo a la actividad productiva y al empleo en la lucha contra la pandemia".

Así, ha asegurado que "una vez más el PSOE de Susana Díaz se queda aislado porque no quiere, no le interesa arrimar el hombro para salir de esta crisis, no le interesa el bien de los andaluces, sólo busca crear confrontación política para intentar pescar votos manipulando a la sociedad en los peores momentos".

MEDIDAS DE APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Para Adolfo Molina, "en estos momentos Andalucía y Córdoba necesitan que miremos a los que peor lo están pasando y garantizar que nadie se quede atrás en la salida de esta crisis". Por ello, ha valorado el anuncio del presidente Juanma Moreno de dotar con 660 millones de euros a un paquete de medidas de apoyo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que verá la luz en los próximos días.

"Es evidente que la pandemia del covid-19 está teniendo unos efectos devastadores para el tejido productivo andaluz, y por ello el Gobierno andaluz hace un gran esfuerzo con una cantidad importante y diferentes líneas de ayudas para llegar al mayor número posible de afectados por la pandemia", ha dicho Molina.

Según el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, estas ayudas tendrán tres ejes de referencia para el reparto de los recursos económicos: 215 millones de euros en ayudas directas, 350 millones en avales y 94 millones en ayudas indirectas --reducción de impuestos--.

"El presidente Juanma Moreno ha demostrado valentía, rigor y seriedad, no mira para el otro lado como hace Pedro Sánchez; Moreno está asumiendo su responsabilidad y el desgaste que la toma de decisiones, algunas muy difíciles, conlleva, pero lo hace con el objetivo prioritario de salvar vidas", ha afirmado Molina, quien aconseja que "más le valdría al principal partido de la oposición en Andalucía asumir la realidad, arrimar el hombro y ayudar para salir de esta situación de la mejor manera posible".