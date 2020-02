Miguel Ángel Torrico en COPE Córdoba : "Somos un gobierno único y cohesionado"

El delegado de Presidencia, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha pasado hoy por los micrófono de COPE, donde ha disipado las dudas que podrían sugerir una brecha entre los partidos que conforman el gobierno local (PP y Cs), tras lo acontecido en el Instituto Municipal de Deportes.

El nombramiento del coordinador general de Hacienda, Alfonso López Baena, como gerente provisional del ente municipal ha sido calificado por la oposición como una maniobra de control del Partido Popular hacia Ciudadanos, para evitar males mayores en las áreas que pertenecen al partido naranja. Para el delegado de Presidencia, "es algo normal, si la gerente de Aucorsa dejase su puesto, y la persona más idónea para sustituirla fuese miembro de Ciudadanos, yo estaría encantado con su nombramiento" ha señalado Torrico mostrando la evidencia de la existencia de un único gobierno.

"Somos un gobierno fuerte, unido y cohesionado" ha indicado el concejal popular, "la relación es excelente, también en el ámbito profesional". Sobre las relaciones con el resto de grupos de la oposición, Miguel Ángel Torrico, ha indicado que es cordial, buena en lo personal, pero respecto a lo político, el concejal ha señalado que la oposición está enmarcada en un argumentario nacional.

Torrico ha comentado que "podríamos alcanzar muchos más acuerdos en temas locales, que no dependen de ningún signo" pero que no se aprueban ya que las líneas marcadas en la estrategia nacional han provocado estas barreras. "No creo que el Partido Socialista no este de acuerdo con ninguna medida adoptada en los presupuestos locales o de las empresas municipales" ha señalado el concejal, que ha indicado que las negociaciones de los presupuestos son un claro "no" por parte del grupo municipal que preside Isabel Ambrosio, aunque Torrico espera un cambio de actitud y poder alcanzar acuerdos con el principal partidon de la oposición municipal.

Sobre las relaciones con VOX, el partido ideológicamente más cercano al gobierno, el delegado de Presidencia ha destacado la buena relación personal con Paula Badanelli, su portavoz, y ha recordado que "existen diferencias, pero cuando estamos de acuerdo en el objetivo común, llegamos a acuerdos". Torrico espera que sean capaces de alcanzar un acuerdo, cada uno desde su posicionamiento político, para la aprobación de los presupuestos muncipales, al igual que se hizo con las ordenanzas fiscales.

El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que la prioridad del equipo de gobierno son los cordobeses, y eso incluye que "Córdoba somos todos", independientemente del partido al que votemos y nuestras creencias, por lo que esperan ser capaces de desarrollar proyectos que beneficien al conjunto de los ciudadanos.