Mercacórdoba registra un descenso de minoristas del 10-15% y teme que vaya a más por la huelga de transportes

El presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez (Cs), ha informado de que en la madrugada de este lunes ha habido un descenso del 10-15% de minoristas que han acudido al mercado debido a los piquetes por la huelga de transportes y teme que vaya a más, en función de la incidencia de dichos piquetes en próximos días, si bien ha remarcado que el abastecimiento de alimentos en Mercacórdoba está garantizado en estos momentos.

En una rueda de prensa, junto al teniente de alcalde delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico (PP), Álvarez ha detallado que "prácticamente se ha triplicado la seguridad, con un importante dispositivo de Policía Nacional y Local, que colaboran desde la tarde de este domingo", y "por ahora la situación marcha bien", ha resaltado. En este sentido, ha comentado que "el abastecimiento se había producido fundamentalmente con cierta antelación, durante toda la semana anterior, y durante el fin de semana se ha incrementado la entrada de productos para evitar que entraran de madrugada".

Sin embargo, ha precisado que a primeras horas de la medianoche de este domingo "ya había algunos piquetes en los alrededores de las instalaciones y la puerta de Mercacórdoba y se incrementaron sobre las 3,00 horas", de manera que "ya también hubo presencia policial".

Al respecto, el edil ha indicado que "se ha creado una sensación de un poco de miedo e inseguridad, lo cual ha motivado y se ha notado que ha habido un descenso de minoristas de entre un 10 y 15%", destacando que "lo normal es que haya en una madrugada unos 700 vehículos que entran y salen de las instalaciones".

No obstante, ha aclarado que "ahora mismo no ha tenido incidencia en el abastecimiento de productos", pero teme que "la situación que se está creando, de miedo a que pueda ocurrir en la zona cualquier cosa, a partir de esta noche se acreciente la presencia de piquetes y pudiera ser superior" dicha cifra de minoristas que no acudan.

Ante ello, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están perfectamente enteradas y vigilantes en lo que está ocurriendo", ha subrayado Álvarez, quien espera que no ocurra el descenso de minoristas, dado que "si fuera muy alarmante, las tiendas o comercios que no se hayan abastecido lo suficiente podría tener algún tipo de problema si se produjera en un plazo medio, en torno a tres o cuatro días", ha apuntado.





ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS





En cuanto al abastecimiento de Mercacórdoba, su presidente ha declarado que "por ahora, con lo ingresado de productos durante el fin de semana, prácticamente si la huelga no dura mucho, difícilmente habrá una incidencia como para que los cordobeses lo noten en su cesta de la compra". En cualquier caso, ha puntualizado que "todo dependerá de la incidencia de los piquetes", a lo que ha agregado que "los transportistas siguen marchando con sus agendas y pedidos".

Según ha explicado, "la fruta y verdura pueden aguantar perfectamente una semana o diez días", pero "el pescado, sobre todo fresco, prácticamente entra a diario, con lo que un par de días en cámaras no puede aguantar", aunque "eso ya entra en un vaticinio que es imposible de conocer", ha abundado. Mientras, el concejal de Seguridad ha señalado que no hay conocimiento de incidentes significativos y desde la Policía Local "se colabora con Policía Nacional".

De este modo, se trabaja en garantizar el abastecimiento para los minoristas que acudan al mercado, aunque "todo dependerá de la virulencia y las actuaciones que pudiera haber por parte de los piquetes", ha dicho Álvarez, para remarcar que "por ahora no ocurre nada que resulte preocupante".