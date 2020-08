El mensaje de Joaquín, el ex novio de Ana Soria sobre su relación con Ponce: "Las fechas no cuadran"

Enrique Ponce y Ana Soria han sido la pareja sorpresa de los últimos meses y también están siendo de los que más se habla este verano. Ambos siguen disfrutando de unos días de verano inolvidables junto al mar. Sin embargo, son muchos los críticos con esta relación que acababa con la relación del diestro y su mujer, Paloma Cuevas, tras 24 años de matrimonio.

Ahora ha aparecido otro actor en escena que ha desvelado intimidades de la joven almeriense. Se llama Joaquín Giménez y es el ex novio de Ana Soria, con quien la joven mantuvo una relación de ocho meses y que como ella, se conocieron cuando ambos estudiaban en Granada.

¿Quién es Joaquín Giménez?

Este joven tiene 25 años, es diplomado en Relaciones Laborales, y ha mantenido una relación de ocho meses de duración en el pasado con Ana Soria, en concreto, desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019

Este fin de semana, el joven ha hablado por primera vez para un medio. Giménez debutó en un plató televisivo este sábado en el programa de Telecinco, ‘Viva la vida’.

Joaquín Giménez y Ana Soria mantuvieron una relación de 8 meses mientras estudiaban en Granadahttps://t.co/uVOpA3lEwN — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 23, 2020

El joven andaluz aprovechó su entrevista con Toñi Moreno para dar su visión sobre el romance entre su ex y uno de los toreros más famosos de España. “Los veo bastante emocionados a los dos. A él lo veo más encariñado y a ella más impactada”, opinó. Eso sí, después se mostró tan crítico como lo han sido otros con el futuro del vínculo entre Ponce y Soria.

“Las fechas no cuadran”

El joven desveló que cuando todavía estaban juntos, Ana le confesó que ya hablaba con un torero mayor. "Estando conmigo, ella hablaba con un torero mayor. Me decía que le comentaba alguna foto de Instagram y cosas así.” explicó Joaquín, quien señaló sentirse engañado.

“La veo ilusionada (haciendo referencia a Ana Soria), pero por la diferencia de edad no sé si esto tiene futuro. Personalmente, creo que no”, se sinceró Joaquín Giménez. No le extrañó que su ex novia acabase con un torero, y menos con Ponce, quien al parecer siempre ha sido el diestro favorito de la joven almeriense.

Además, Giménez sorprendió a todos revelando que el entorno de Ponce le ha hecho llegar una advertencia de todo menos amistosa por empezar a hacer declaraciones. “Los abogados de Enrique me enviaron un burofax por correo y WhatsApp para que no hable de su vida privada. Me sorprende por parte de él. Ellos no me pueden prohibir que vaya a algún sitio porque yo haya sido novio de su actual novia”, clamó el joven, que mantuvo una relación con Ana Soria mientras ambos estudiaban en Granada.

"No tengo miedo" señalaba el joven, quién según apuntan algunos medios, podría ser uno de los nuevos tronistas del programa 'Mujeres, Hombres y Viceversa', que volverá en Septiembre con Jesús Vázquez como presentador del programa, según ha anunciado Mediaset

