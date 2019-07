Medina Azahara, un año como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Se cumple un año desde la proclamación de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Desde dicha proclamación, el conjunto arqueológico de Medina Azahara ha incrementado en un 35,47% los visitantes recibidos en los primeros seis meses del año incrementando el número en 43.341 visitantes, de 118.127 visitantes en los primeros seis meses de 2018 a 162.168 visitantes en el mismo periodo de 2019.

HISTORIA DE LA CIUDAD CALIFAL

Medina Azahara corresponde a una ciudad de nueva fundación erigida a mediados del siglo X como sede del Califato de Córdoba por la dinastía Omeya de Occidente. Construida en el año 936, cuenta la leyenda que Abderramán III envió construirla para su favorita, aunque el motivo real de la fundación de la ciudad palatina es una demostración de poder ante sus enemigos.

El nombre de Azahara, "flor" en árabe, podría ser por la amada del Califa, aunque Al-Zahara también significa "Brillante", de ahí "La Ciudad que Brilla".

La ciudad fue destruida tras un corto periodo de vida, permaneciendo desde entonces ignorada hasta su recuperación a principios del siglo XX.

El sitio presenta el valor de constituir un conjunto urbano completo que incluye sus infraestructuras, edificios, decoración y objetos de uso cotidiano, lo que permite obtener un conocimiento exhaustivo de la cultura material de una civilización desaparecida en el momento de su máximo esplendor.

Además, la excepcional preservación del entorno posibilita la recuperación de los valores paisajísticos, que apoyaron la elección del lugar, así como las huellas de su impacto territorial. La universalidad de valor cultural del sitio se ve acrecentada por su excepcionalidad, al tratarse del único ejemplo conservado de una ciudad de esas características dentro del ámbito europeo y aún de ese periodo histórico en el conjunto de la cultura islámica.

El ocultamiento del sitio durante casi un milenio ha permitido su mantenimiento inalterado.

El proceso de recuperación, a través de su excavación y protección, se ha continuado a lo largo de un siglo, promovido por las instituciones públicas. La promoción oficial, primero estatal y luego autonómica, ha garantizado la propiedad del sitio, otorgando las máximas figuras de protección, y ha impulsado la constitución de una institución específica para su gestión, el Conjunto Arqueológico, dotándolo de las instalaciones y personal adecuado.

RECOMENDACIONES PARA VISITAR A MEDINA AZAHARA

En Medina Azahara el visitante podrá ser testigo de una joya única de la Córdoba califal, un vestigio del pasado mantenido sin desvirtuarse a lo largo de los siglos. Las ruinas de Medina Azahara no disponen de techo para protegerse del calor sofocante de nuestra ciudad en verano, pero existen más maneras de apreciar el pasado, como son las visitas nocturnas, realizadas entre las 19:00h y las 00:00h, cuando el calor ya no azota con tanta intensidad.

El único factor que no ayuda a hacer de la visita nocturna a Medina Azahara una noche inolvidable es que el museo no se encuentra abierto durante esas horas. Estas visitas nocturnas son libres, gratuitas y no necesitan inscripción previa, aunque sean grupos, visitándose solo y exclusivamente el yacimiento arqueológico El horario, del 25 de junio al 14 de septiembre, será de martes a sábado de 22,00 a 24,00 horas, mientras que los lunes y festivos el enclave permanecerá cerrado.

Las personas interesadas en realizar la visita nocturna se desplazarán por sus propios medios hasta el aparcamiento del Museo del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra como punto de partida de la visita. Tanto si lo hacen en automóvil particular como en autobús u otros medios, todos los vehículos quedarán estacionados en dicho aparcamiento.

A continuación podrán subir al yacimiento arqueológico exclusivamente por medio de los autobuses lanzadera que el Conjunto Arqueológico pone a su disposición, los cuáles realizarán trayectos continuos cada 15 o 20 minutos dentro del horario de apertura nocturna del yacimiento, teniendo en cuenta que el último viaje de subida se realiza una hora antes del cierre del yacimiento. Las entradas se facilitarán en la taquilla del propio yacimiento arqueológico.