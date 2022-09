Matthew, profesor británico en Córdoba: "Es maravilloso ver a los españoles mostrar su respeto por la reina"

Ayer conocimos una de las noticias más trascendentales del último siglo: el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra tras 70 años de reinado. El mundo entero está conmocionado con la noticia, pero sobre todo, los británicos. Muchos de ellos hacen vida en Córdoba y lo está viviendo desde la lejanía. Uno de ellos es Matthew, profesor de matemáticas del Colegio Británico: "Ha sido maravilloso ver a los españoles mostrar sus respetos por la reina. Para mí es especialmente duro porque Isabel II nació el mismo año que mi abuela, y esto me hace recordarla", expresa en COPE. En las palabras de Matt se desprende el verdadero impacto que la reina ha tenido en los británicos cuando asegura que, a pesar de la dificultad de los tiempos, "debemos seguir adelante, como ella habría querido".

Es una expresión que se utiliza habitualmente cuando hablamos de fallecimiento cercanos y, precisamente, ese es legado que deja Isabel II en su pueblo: el de haber cosechado un reinado de cercanía. Ahora, la palabra que más se escucha es la de la incertidumbre "ante algo nuevo y ante el fin de una etapa", sentecia Matthew en un español muy británico. Sin embargo, en su mente ahora suena más que nunca ese tan inglés "keep calm and carry on". Desde la Academia Británica de Córdoba, a pesar de que se muestran conmocionados, no tienen estipulado ningún tipo de cambio en su programación.

También allí, en Reino Unido, hay una población cordobesa que vivirá este acontecimiento desde allí en primera persona, como le está ocurriendo a Ainhoa, que vive con su pareja británica: "Es soprendente ver con cuánta tristeza se ha recibido la noticia de la muerte de la reina. Desde que llegaron las primera noticias de su delicado estado de salud, la sociedad se volcó con la reina. Incluso algunas huelgas convocadas se han parado para mostrar su respeto a Isabel II", asegura.