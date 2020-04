Más vigilancia en zonas industriales de Córdoba para garantizar la prestación de servicios esenciales

La Guardia Civil, en aplicación de las medidas establecidas para proteger a las personas del riesgo de contagio, para atender a las que son especialmente vulnerables, y garantizar la prestación de servicios sanitarios y sociales esenciales, ha incrementado los controles en zonas industriales. El objetivo es evitar la realización de aquellas actividades industriales no declaradas como esenciales en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Con ese fin, además de los controles y dispositivos de identificación móviles y fijos que se instalan tanto en vías urbanas como interurbanas, en el interior de cascos urbanos, polígonos industriales, etc, la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia de poblaciones, polígonos industriales, carreteras por tierra, mar y aire.

Entre otros muchos se han inspeccionado empresas de los polígonos de Ágreda (Soria), La Piel y polígonos de Ubrique, y lonja de Chipiona en Cádiz, y polígonos industriales en Cabanillas del Campo en Guadalajara, Llanos Salteras en Sevilla o Fuente Palmera en Córdoba. En Zaragoza, la Guardia Civil se ha entrevistado con vigilantes de seguridad para verificar que se cumplen las restricciones en los establecimientos comerciales, así como inspeccionado empresas del sector textil. En Mogán (Las Palmas) se han realizado inspecciones también para comprobar el cierre de hoteles. Asimismo en La Rioja, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha incrementado la vigilancia de poblaciones, polígonos industriales, carreteras para garantizar la prestación de servicios esenciales, además de evitar la posible comisión de robos.