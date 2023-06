En el deporte, como en resto de ámbitos, la maternidad puede ser un hándicap para la mujer. Los derechos para ellas avanzan a todos los niveles, aunque aún queden flecos por pulir en un problema que arranca desde la base y que es estructural.

En la tarea de provocar el cambio se encuentra la Fundacion Andalucía Olimpica, que está trabajando en una ley para amparar a las deportistas de élite que se quieren quedar embarazadas para que ello no les suponga un problema o una interrupción brusca en sus posibilidades de éxito profesional. Todo ello, bajo el paraguas de la Secretaría de Deportes de la Junta de Andalucía.

Existen casos en lo que un patrocinador puede desaparecer cuando se quedan embarazadas, y otros, en lo que influye el factor biológico. Maria Galonja es jugadora profesional de tenis de mesa en Priego de Córdoba. Vino de Serbia a España con 17 años y hoy ya tiene la nacionalidad española. Aún no tiene hijos, pero está entre sus planes ser madre en el futuro cercano. Cuenta que su club, el Real Club Priego Tenis de Mesa, le ampara porque está contratada y cotizando. No obstante, alarga todo lo que puede su maternidad para que su estado físico no se vea mermado, aunque confía en que no va a ser un problema en su carrera. Además, por lo que pudiera pasar, Maria también cuenta con su título universitario en Economía.

-¿En qué momento el tenis de mesa se convierte para ti en una posibilidad plausible de futuro?

-Con 17 años empezaron a llegarme ofertas de clubes de mi país después de llevar prácticamente toda mi vida jugando al tenis de mesa gracias a mi padre, desde los 9 años. Con 19 años me planteé viajar a España. Al llegar aquí es cuando el tenis de mesa se convierte en mi trabajo y comienzo a vivir de ello. Desde pequeña había sido un deporte más para una niña a la que le gustaba compartir tiempo con su padre.

-Es un deporte minoritario en el que, además, las mujeres tienden a abandonar antes que los hombres. En ellas se decanta la balanza por los estudios universitarios antes que por el deporte. En tu caso, has conseguido compaginar ambas cosas. ¿Ha influido la incertidumbre del futuro en ello?

-Sí. Recuerdo que cuando me llegó la oferta de salir fuera de mi país y cobrar algo de dinero por jugar, sentí un poco de incertidumbre. Piensas que será algo pasajero y que luego volverás a tu país. Cuando ví que mi futuro podía estar ligado a este país, decidí estudiar la carrera de económicas a distancia y sacarme el título de entrenadora. El deporte es muy bonito pero muy desagradecido en ese aspecto. Una lesión o cualquier otro factor externo, como la maternidad, que puede interrumpir tu carrera, influye mucho en la decisión de estudiar. Tienes que tener un colchón.

-¿Consideras que la maternidad puede ser un obstáculo para una mujer deportista de élite?

-A mí me encantaría ser madre en un futuro muy cercano. Creo que eso hay que tenerlo planeado. Si estás en un bueno momento deportivo siempre piensas en qué puede pasar. En mi caso, tengo mucha suerte. Estoy dada de alta y cotizando en mi club y sé que en el momento en que decida ser madre tendré apoyo del equipo. No dependo de ningún patrocinador y eso me da confianza, pero no es lo habitual, soy consciente de ello. En mi caso, puedo seguir ayudando al club incluso durante el tiempo de embarazo. Conozco muchos ejemplos de jugadoras que están en la parte alta de la tabla a nivel europeo y que después de tener hijos han podido gozar de sus mejores momentos deportivos, confío en que algo así me ocurra a mí también.