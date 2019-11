Marcial Gómez: "El sistema de pensiones no esta en quiebra, las pensiones están garantizadas"

El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Córdoba, Marcial Gómez, ha estado en Mediodía COPE, donde ha analizado la situación actual y las propuestas de su partido de cara a este 10 de noviembre.

Marcial Gómez ha lanzado un mensaje a la hora de hablar de las pensiones asegurando que “el sistema de las pensiones no está en quiebra, están garantizadas”. Para el candidato de Ciudadanos “el problema es que hasta ahora las distintas reformas sólo se han fijado en la contención del gasto, y hay que poner el foco en que haya más trabajadores que coticen”. Ha recordado que “el PSOE fue quien las congeló en 2011, alargó la edad de jubilación y alargó el cómputo de años necesario para calcular la pensión final. Y el PP introdujo el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP)".

Gómez Balsera ha señalado que entiende el cansancio de los ciudadanos ante el fracaso de Pedro Sánchez, a quien culpa de esta repetición electoral ya que “ha seguido una estrategia para repetir las elecciones basándose en las encuestas, al no conformarse con los resultados de las urnas. Él quiere gobernar en solitario”. “Hemos votado en muchas ocasiones en estos últimos cuatro años, y hay gobiernos en muchos sitios con diferentes colores que están demostrando que se puede hacer bien las cosas, mientras que Sánchez se niega a pactar”. Ante ese cansancio electoral ha lanzado el mensaje: “Hay que salir a votar, el bipartidismo de siempre promete muchas cosas y no lo cumplen, y también ganarán los que quieren romper España, que no se toman ni un minuto de descanso”.

Para nuestra provincia, Gómez ha mostrado su apuesta por la N432 “cuya carretera va a permitir mejorar las conexiones con los pueblos”, además de una apuesta por el Cercanías “para poner en valor la reclamación de conexión entre Palma del Río y Villa del Río”. También se ha mostrado a favor de impulsar el aeropuerto. Sobre la N432 ha afirmado que “nunca ha existido una apuesta clara y serán los técnicos quienes decidan cómo ejecutarla, pero ha de ser un objetivo al que nos acerquemos con convicción”.

Sobre el empleo y tras conocerse los datos del paro del mes de octubre donde Córdoba ha registrado unas cifras negativas, “queremos hacer realidad el contrato único de protección creciente, que no supondría un escalón insalvable con el que se encuentren los empresarios”. También, Gómez ha señalado que “se quiere premiar a las empresas que más contraten y menos despidan, e impulsaremos la mochila austriaca”.

Durante la entrevista Marcial Gómez también ha hablado de la España vacía, de cómo puede afectar a las urnas la situación que atraviesa Cataluña y por qué el votante indeciso debe apostar por Ciudadanos.