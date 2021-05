El maltrato infantil no solo se produce en el ámbito escolar, también dentro de la familia

Uno de los problemas más graves que afectan al desarrollo infantil es el maltrato. Y es un fenómeno que se da en las escuelas, el famoso acoso escolar, pero también se da en las familias y no siempre somos conscientes de cómo se produce y de los efectos que tienen a corto, medio y largo plazo.

El profesor José Carlos Aranda ha explicado en COPE que "cuando hablamos de maltrato pensamos solo en maltrato físico, pero algo en lo que no todos pensamos es en el maltrato psíquico, en las actitudes y comportamientos que causan daño. Entre ellos, por ejemplo, el retirarle al amor, el diálogo, la atención, o simplemente condenar al niño al ostracismo, al aislamiento del grupo, el no relacionarse con él. Son situaciones que no solo se dan en la escuela, también en la familia".

Audio Escucha la entrevista al profesor José Carlos Aranda

POR QUÉ SE PRODUCE

Los niños, como los adultos, tendemos a discriminar al diferente. Aprendemos por categorizaciones, es decir, elaboramos respuestas automáticas basándonos en categorías. Para ello, asumimos como norma lo que es general, buscamos la aprobación de quienes nos rodean. Cuando observamos a alguien diferente tendemos a rechazarlo de palabra o a través de los actos, de la violencia. El ser humano busca inconscientemente el poder, el sexo y el espacio, y en esa búsqueda trata de imponerse a los demás.

Pero en todo maltrato hay una acosador y una víctima. La víctima lo es por su baja autoestima, por su incapacidad de reaccionar ante determinadas situaciones, el acosador lo es también por su inseguridad, no está a gusto consigo mismo y busca la popularidad y la aceptación a través de la fuerza. Es decir, busca destacar humillando a otro, y esto con el aplauso fácil de quienes lo rodean. Los testigos se convierten en cómplices del maltrato.

CÓMO AFECTA AL DESARROLLO INFANTIL

Hoy sabemos que los efectos son devastadores, merma el desarrollo del cerebro hasta un 20 % afectando a partes tan importantes como el hipotálamo -base de la memoria-, la precorteza frontal -base de la lógica y el razonamiento- o el callo interhemisférico, reduciendo la creatividad y la imaginación. El cerebro se mantiene alerta para defenderse de posibles situaciones de riesgo, quiere decir que no está ejercitándose en aspectos clave por lo que acaba atrofiando funciones. Esto genera hábitos y repercute en todos los aspectos del desarrollo empezando por la autoestima y siguiendo por la capacidad de aprendizaje y la socialización. El fracaso está servido.

EL MALTRATO EN LA FAMILIA

Muchos padres no son conscientes del daño que causa ese “ya no te quiero” o ese estar días o semanas sin hablarle a un hijo por cualquier circunstancia. También esto es maltrato, produce los mismos efectos y no somos conscientes de ello. Cuando actuamos así los dejamos solos frente a las dificultades propias del crecimiento. Sin diálogo ni confianza no es posible ayudar llegado el caso, nos convertimos en parte del problema.

QUÉ HACER

Decía Javier Urra que educar en el amor, la comprensión y el perdón. Empecemos por ahí, educar en la empatía y sensibilizarnos nosotros mismos como profesiores y familia, y a los niños de la gravedad del problema, tanto en casa como en la escuela. Generar espacios y tiempos sin pantallas, dialogando con ellos, creando un clima de confianza que les permita comunicarse con nosotros. Observando su comportamiento para detectar variaciones que deberían ponernos en alerta como no querer ir al colegio, comer, enfermar sin motivo, etc. Y, sobre todo, coordinarnos con la escuela.