Madinat al-Zahra desvela sus últimos hallazgos en unas jornadas científicas que rendirán homenaje al restaurador Salvador Escobar

El Museo del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra se convertirá del 9 al 11 de octubre en el epicentro del conocimiento sobre la ciudad califal. Durante esos días se celebrarán unas jornadas científicas que pondrán sobre la mesa los últimos descubrimientos en torno a la arquitectura, el urbanismo y la alimentación en la antigua ciudad palatina de Abderramán III. Una cita que, además, servirá para rendir homenaje a uno de los nombres imprescindibles de este enclave: Salvador Escobar, restaurador que dedicó medio siglo a recuperar y conservar los edificios más emblemáticos, como el célebre Salón Rico.

La iniciativa, organizada bajo el título Investigaciones recientes sobre Madinat al-Zahra. Homenaje a Salvador Escobar Montero, contará con la dirección de Eduardo Manzano, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de Antonio Vallejo, director del conjunto arqueológico. La inauguración tendrá lugar el miércoles 9 de octubre y correrá a cargo de Aurora Villalobos, directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía. Su conferencia inaugural, titulada La investigación enfocada a la tutela de los conjuntos arqueológicos, servirá de punto de partida a un programa que reunirá a especialistas de universidades y centros de investigación de ámbito nacional e internacional.

El objetivo es claro: ofrecer una visión actualizada y rigurosa de las investigaciones que se están desarrollando en los últimos años en el yacimiento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2018. Gracias a estos proyectos se han podido conocer detalles inéditos de la vida cotidiana en la ciudad, desde la planificación de sus edificios hasta la dieta de sus habitantes.

Primer día: urbanismo, arquitectura y digitalización

La primera sesión del día 9 se centrará en las nuevas evidencias arqueológicas sobre la Plaza de Armas, con aportaciones de expertos como Felix Arnold, del Instituto Arqueológico Alemán, y Rafael Clapés, de la Universidad de Córdoba. A continuación, se abordará el estudio del edificio basilical superior, en una mesa coordinada por Juan Francisco Murillo, de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, que contará con la participación de investigadores de la Universidad de Almería y de la Universidad de Córdoba.

La jornada inaugural se cerrará con un bloque dedicado a la digitalización y el patrimonio, en el que se presentarán los avances del proyecto conjunto entre la Universidad de Cádiz y Madinat al-Zahra. Los ponentes explicarán cómo la tecnología 3D permite documentar y preservar bienes muebles de la colección, abriendo nuevas vías para la conservación y la difusión del patrimonio.

Segundo día: la vida en la ciudad califal

El jueves 10 de octubre las sesiones se abrirán con la conferencia La medina oculta. Nuevas herramientas para el conocimiento de Madinat al-Zahra, coordinada por Eduardo Manzano. En ella intervendrán especialistas de la Universidad de Córdoba que expondrán los avances metodológicos en la investigación de la ciudad.

La segunda sesión del día estará dedicada a la alimentación en época califal, con un análisis de los restos óseos hallados en el yacimiento. Investigadores de Córdoba, Cataluña y Málaga explicarán cómo el estudio de los huesos animales aporta información fundamental sobre la dieta y los hábitos de consumo de los habitantes de la ciudad, completando así la visión sobre su vida cotidiana.

La tarde del día 10 estará marcada por uno de los momentos más emotivos: el homenaje a Salvador Escobar. Bajo el título Una vida para Madinat al-Zahra, se recordará la figura de este restaurador que trabajó durante cincuenta años en el enclave. Profesores universitarios y compañeros de profesión pronunciarán conferencias que destacan su papel como “alarife” moderno de la ciudad califal. Además, se leerán semblanzas que pondrán de relieve su labor en la consolidación de edificios y su mirada respetuosa hacia la ruina.

Clausura y visita especial

La clausura de las jornadas tendrá lugar el viernes 11 de octubre con una visita guiada al Salón de Abd al-Rahman III, que será explicada por el propio Salvador Escobar, ofreciendo así una oportunidad única de escuchar de primera mano a quien ha dedicado su vida a devolver la grandeza a este espacio. Acceso y participación

Todas las sesiones se celebrarán en el Museo de Madinat al-Zahra, en horario de mañana y tarde durante los días 9 y 10 de octubre. La participación es gratuita y presencial, aunque con aforo limitado, y se entregará un certificado de asistencia a los inscritos.

Una cita con la historia

Estas jornadas representan mucho más que un encuentro científico. Son una ocasión para que especialistas, estudiantes y amantes del patrimonio se acerquen a los secretos mejor guardados de la ciudad califal, descubriendo cómo vivieron sus habitantes y cómo se planificó este conjunto que fue símbolo del esplendor de Al-Ándalus. Y, al mismo tiempo, constituyen un acto de justicia hacia Salvador Escobar, cuya huella permanecerá en cada muro y en cada detalle restaurado de Madinat al-Zahra.