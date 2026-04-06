Un macrodispositivo con IA y GPS vela por la seguridad de la Semana Santa de Córdoba

El balance de la Semana Santa de Córdoba 2026 se ha cerrado con un total de 261 incidencias gestionadas por la Oficina Técnica de Coordinación de Eventos (OTCE) desplegada por el Ayuntamiento en el Centro de Recepción de Visitantes. La mayoría de las intervenciones han estado relacionadas con aspectos sanitarios, siendo el malestar general (91 casos), las heridas leves (32) y las alteraciones de consciencia (23) las situaciones más frecuentes atendidas por el dispositivo.

Según ha detallado el Consistorio, el organismo, dependiente del Área de Presidencia, ha sido el encargado de coordinar la respuesta inmediata a todas las incidencias de seguridad y sanitarias desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Por jornadas, el Jueves Santo, con 59 requerimientos, y el Martes Santo, con 51, han sido los días de mayor actividad. Les siguen el Domingo de Ramos (43), el Viernes Santo (38), el Lunes Santo (35), el Miércoles Santo (26), el Sábado Santo (6) y, finalmente, el Domingo de Resurrección, que ha sido el día más tranquilo con solo tres incidencias.

Un dispositivo coordinado al milímetro

La estructura de la OTCE ha permitido integrar bajo un mando único al personal del propio Ayuntamiento, Policía Local, Bomberos y efectivos de Protección Civil. Todos ellos han trabajado en plena coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, que ha mantenido agentes de enlace de forma permanente, y con Cruz Roja, encargada de las asistencias sanitarias y primeros auxilios en los recorridos procesionales.

La ONG ha jugado un papel fundamental, realizando un total de 222 asistencias sanitarias, de las cuales 27 han requerido el traslado de pacientes a un centro hospitalario. La Administración local ha destacado dos casos de emergencias críticas donde el tiempo de respuesta "ha sido crucial". Además, Cruz Roja coordinó un traslado al hospital desde un domicilio particular en la Plaza de la Corredera, que se desarrolló "de forma especialmente eficiente gracias a la cercanía de los recursos desplegados en la zona".

Policía y Bomberos, claves en prevención

Por su parte, la Policía Local de Córdoba ha ofrecido apoyo operativo y logístico al resto de servicios, como en la revisión de cableado eléctrico o el traslado de pacientes. También ha llevado a cabo actuaciones específicas para el control del orden público, interviniendo en la retirada de una barra instalada sin licencia, en un altercado o en la localización de una menor perdida.

La labor preventiva de la Policía Local ha sido calificada como "fundamental" para gestionar las aglomeraciones de público. A estas tareas se suman sus funciones de regulación del tráfico y la resolución de incidentes, como la retirada de un vehículo averiado que obstaculizaba la Carrera Oficial o la gestión de un coche mal estacionado sin conductor.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) también ha intervenido "de manera eficaz" en diversas situaciones. Entre ellas, la extinción de un incendio en la cocina de un establecimiento de hostelería, un fuego en una vivienda y otro en un árbol en una zona de aparcamiento. Además, los bomberos han realizado saneamientos de fachadas y cornisas y revisiones de instalaciones de cableado eléctrico.

IA y GPS para una seguridad reforzada

La edición de 2026 ha servido para implementar tecnologías capaces de hacer frente "de forma más eficaz y eficiente" a cualquier tipo de incidencia y reforzar la seguridad durante las procesiones. Este año, al tradicional circuito de cámaras de videovigilancia se han sumado cuatro nuevas cámaras con visión 360º de alta definición.

Estos nuevos dispositivos están conectados a un software de inteligencia artificial (IA) capaz de, por ejemplo, prever aglomeraciones y optimizar la gestión de flujos de personas. Como complemento, a las Hermandades se les ha dotado con un sistema de seguimiento GPS, una herramienta que ha permitido monitorizar el recorrido de los cortejos procesionales en tiempo real, mejorando la coordinación general.

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, el centro de coordinación ha mantenido contacto permanente con el 061, el Hospital Universitario Reina Sofía y otros servicios municipales como Infraestructuras, Movilidad y las empresas públicas Sadeco y Emacsa. En la OTCE también han estado representados personal de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y de la empresa de seguridad privada de la propia agrupación y del Cabildo Catedralicio.