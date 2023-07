Luis Planas (PSOE): "La conexión con Puente Nuevo tardaría hasta 8 años, necesitamos soluciones inmediatas"

Restan cuatro días para la cita electoral con las generales. Culminará el sábado una campaña que ha llegado inmediatamente después de otro periodo electoral, el de las municipales, pero que nada tiene que ver con este que se plantea ahora, en el que los candidatos al Congreso tienen la misión de trabajar por Córdoba desde el ejecutivo central. Hoy COPE ha tenido en sus micrófonos al candidato por Córdoba al Partido Socialista y Ministro de Agricultura, Luis Planas.

-Le hago la misma pregunta que al resto de candidatos... ¿Qué ha percibido en las calles durante esta campaña, qué es lo que más le piden los ciudadanos y cuáles son sus propuestas para Córdoba?

-He percibido mucho calor de la gente. Hemos conseguido salir adelante de dos situaciones muy complicadas: la pandemia y la guerra en Ucrania, eso lo está sabiendo valorar y agradecer la gente. Aquí tenemos un sector agroalimentario pujante, un sector turístico que está impulsando la creación de empleo, el proyecto tractor de la BLET y la gente también me pregunta por el tema del agua para el regadío y para el consumo. Tenemos que ver cómo utilizamos mejor el agua de la que disponemos, evitamos las pérdidas y mantenemos el abastecimiento tanto a la población como a nuestros agricultores.

-En el tercer decreto de sequía de abril, el gobierno incluye mejoras en la estación depuradora de Sierra Boyera y otras medidas para paliar los efectos de la sequía en agricultores... ¿Qué va a ocurrir con el trasvase de agua? El PSOE rechazó la conexión con Puente Nuevo, que a priori era mejor por la calidad de agua y la mayor cantidad de hectómetros del embalse. ¿Se va a volver a poner sobre la mesa ese trasvase si gobierna el PSOE?

-Este no es un tema que viene de ayer... Lo que ha hecho el Gobierno de España es poner cuatro millones y medio de euros sobre la mesa para resolver un problema que no era competencia del Gobierno, sin querer entrar en polémica... Lo que se plantea con Puente Nuevo es un proyecto que, de realizarse, tendría unos plazos de seis, siete u ocho años, como mínimo. Lo que hay que hacer es buscar soluciones inmediatas y no hacer promesa que no se pueden cumplir, como estoy escuchando en esta campaña, y decir "con nuestro partido va a llover". Eso no puede ser, no va a pasar.

-Hay otros asuntos como la conversión de la N-432 que no se han abordado en esta legislatura a pesar de su alta siniestralidad... ¿Por qué no se ha hecho?

-Creo que, globalmente, las comunicaciones de la provincia de Córdoba han mejorado en esta legislatura. Hay ejemplos como el tren de cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, el incremento de frecuencias de la alta velocidad, ha habido determinadas infraestructuras que se han mejorado e, incluso en el que usted menciona, se ha avanzado en los estudios previos y de impacto.

-Otro asunto también, el ramal ferroviario central, clave para la futura Base Logística del Ejército de Tierra…

-Sí, por supuesto. Ese tema, la posibilidad de una vinculación entre Algeciras como puerto y un centro de comunicaciones logísticas como es Zaragoza, tiene que ser realidad. Estamos hablando de mercancías, pero también de una línea estratégica que veo muy clara y espero que podamos avanzar en ella.

-Le hago ya la última, si vuelve a gobernar Pedro Sánchez y le reclama de nuevo como ministro, ¿aceptaría el cargo?

-No lo sé, primero hace falta que los electores decidan el domingo. Las elecciones son importantes, sé que hay mucha gente que ha votado al PP que era votante del PSOE. Es el momento de revertir ese voto si no quieren que España retroceda.

-¿Cree que la participación será alta? En Córdoba el factor calor podría ser determinante.

-Creo que sí, eso espero. Lo que está en juego es España.







