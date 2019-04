Luis Planas: "El Partido Socialista nunca ha pactado con aquellos que quieren romper la unidad de España"

Seguimos en plena campaña electoral, y hoy ha pasado por COPE el Ministro de Agricultura y también candidato por Córdoba al Congreso de los Diputados, Luis Planas, que ha señalado que ser candidato por nuestra ciudad le causa una gran satisfacción. Sobre los proyectos pendientes Planas considera que el gobierno socialista ha puesto en marcha algunos de estos proyectos y nos ha hablado de los retos.

Preguntado de los posibles pactos si no consiguen mayoría absoluta en las próximas elecciones del 28A, Planas asegura que "el Partido Socialista nunca ha pactado con aquellos que quieren romper la unidad de España", y ha añadido que "no va a ver un referéndum de autodeterminación en Cataluña y Cataluña no va a ser independiente con un gobierno socialista".

Sobre la España vacía que venimos sufriendo desde hace muchos años y que ahora está más latente que nunca asegura que "hay que conseguir un equilibrio territorial entre el mundo rural y las ciudades, y debemos hacer un pacto de varias legisluras si queremos solucionar este problema".

Sobre empleo y generación de riqueza, Planas afirma que "en estos meses el Gobierno de España ha demostrado que somos capaces de hacer bien las cosas, porque hemos cerrado el año 2018 con un crecimiento del 2,6%, lo que supone la creación de medio millón de empleo por año". Escucha la entrevista completa a Luis Planas.