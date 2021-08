La lucha contra el fuego del entrenador del Córdoba de Balonmano, Jesús Escribano

Jesús Escribano tiene una pasión y un trabajo. Al balonmano le dedica muchas horas y esfuerzo y, por eso, ocupa el banquillo del Córdoba de Balonmano, el representante de la capital de la provincia que compite en División de Plata. Pero lo que termina de completar la vida de este cordobés es su labro como técnico de operaciones BRICA, las Brigadas de refuerzo contra incendios forestales de Andalucía.

Escribano se perdió la lucha contra el fuego en Villaharta por quince minutos, los que le faltaban para empezar su jornada. Como explica en COPE “hay tres bases BRICA en la Comunidad: una en Granada, otra en Málaga y otra en Sevilla. Yo soy uno de los tres técnicos de la base en Sevilla. El trabajo es prestar apoyo a los medios provinciales”.

��El delegado de @JuntaCordoba@arepullomilla ha desactivado a las 16.50 horas el nivel 1 del Plan de #Emergencias ante Incendios Forestales declarado ayer por el #IFVillaharta

▶️Esta mañana quedaron abiertas al tráfico las dos vías afectadas@Plan_INFOCApic.twitter.com/krooIulc1F — Emergencias 112 (@E112Andalucia) August 16, 2021

Es una época difícil para estos profesionales de la lucha contra el fuego. Este fin de semana Villaharta y Obejo han conocido de cerca el infierno de las llamas. Ambos, afortunadamente, han sido ya controlados. Cuenta Escribano que “el de Villaharta, que ha sido el más reciente, ha sido muy espectacular por su cercanía a las viviendas, pero en lo que se refiere al número de hectáreas o la importancia forestal no ha sido una gran superficie. Lo más preocupante era la cercanía a las viviendas del núcleo urbano. Como todo sistema de emergencias la prioridad son las vidas humanas, luego los bienes materiales y por último todo lo que es el entorno forestal. Eso hace que el dispositivo se centre en salvaguardar las viviendas y las personas. En este tipo de circunstancias tienes que dejar de un lado la extinción normal de un incendio”.

A pesar de estos últimos días, el verano no está siendo especialmente dramático comparado con otros: “Está habiendo muchísimas intervenciones, pero por fortuna de momento se están saldando con acierto. No estamos teniendo grandes incendios a pesar de las condiciones tan extremas de la temperatura y las condiciones hídricas de la vegetación. Desde el punto de vista forestal en cuanto a número de hectáreas no están siendo demasiadas, aunque siempre son muchas. Estamos siendo afortunados”.

A esta relativa calma está contribuyendo el civismo: “cada día hay más conciencia sobre todo en quien va de manera puntual al campo. Es raro que alguien haga una barbacoa en pleno verano”, pero hay dos excepciones: “Se nos olvida cuando estamos trabajando. Este año por ejemplo un incendio en Villarrasa (Huelva) fue debido a una fábrica que estaban haciendo operaciones en un día inadecuado y sin las condiciones de seguridad adecuadas. A veces saltan chispas al arreglar un camión o utilizando maquinaria cerca del entorno forestal y eso puede provocar un incendio. En la carretera la gente tampoco es consciente de que una colilla arrojada desde un coche también puede tener unas consecuencias muy graves”.

Difícil compaginar sus dos labores

Y, ¿cómo compagina Jesús Escribano ahora que ha empezado la pretemporada sus dos pasiones? “Por fortuna en mi trabajo tengo dos técnicos de operaciones con las mismas responsabilidades que yo y se prestan a cambiar turnos y sobre todo tengo a Antonio Hidalgo y José Baena y la gente que está alrededor del equipo que sabe que en verano tienen que asumir muchas veces que yo tendría que desempeñar y lo hacen muy bien. En estas fechas es complicado, pero mi trabajo es prioritario”.

El año pasado, el Córdoba de Balonmano se coló en la lucha por subir a Asobal, ¿Podrá repetirlo? “Estamos muy contentos con los refuerzos. Dentro de nuestras limitaciones económicas se ha fichado lo mejor que se ha podido. Es una plantilla más larga que la del año pasado para que no lleguemos justos al final de temporada. En las primeras sesiones se está viendo lo que esperábamos y esperábamos mucho. De todos modos, es muy complicado repetir lo de la campaña pasada. Meternos en fase de ascenso es muy complicado porque hay muchos equipos que han subido de nivel y tienen más potencial económico como Alicante o Burgos. El objetivo tiene que ser salvar la categoría y lo que venga será un premio”.

�� "Juan" nos invita a sumar para seguir creciendo...https://t.co/r7hKi4sn1jpic.twitter.com/Bkhs7Z55p7 — CBM Córdoba de Balonmano (@CordobadeBM) August 13, 2021

De momento, la entidad trabaja en la captación de abonados. Y ha contado con la ayuda del carismático Juan y Medio, que ha puesto imagen a su campaña: “Surgió la posibilidad porque tiene un amigo en común con nuestro presidente Miguel Pardo. Juan ha colaborado muy bien y explicado lo que es la idiosincrasia del club y la campaña. Necesitamos crecer y desarrollarnos en el aspecto de abonados y patrocinadores. Estamos muy contentos porque se ha notado en el ritmo de abonos”.