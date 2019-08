Los vecinos del Casco Histórico cifran en más de un millón de euros los daños provocados por los cortes de luz

Desde el año 2015, la Asociación de Vecinos de La Medina, pertenecientes al Casco Histórico, vienen denunciando cortes de luz continuos en la zona. Una situación que se ha agravado en los últimos años, y especialmente en las últimas semanas.

La presidenta de la Asociación, Lourdes Martínez, ha señalado que "Endesa nos quiere marear, nos acusa a los vecinos diciéndonos que el problema es nuestro". "No tienen ni idea de si son los transformadores, la línea, los cables, en definitiva nos ponen excusas" ha indicado Martínez. "Los trabajadores que están en la zona no entienden como de madrugada se puede ir la luz en un negocio que está cerrado, no tienen ni idea de que es lo que ocurre" ha insistido la presidenta de esta asociación.

Desde la AAVV La Medina calculan que estos cortes afectan a un millar de vecinos y cuantifican las pérdidas en torno a un millón de euros. Los vecinos están recogiendo firmas a través de la plataforma Change.org, y no descartan acudir a los tribunales si no se soluciona este problema.

APOYO INSTITUCIONAL

Desde la Junta de Andalucía, el delegado del Gobierno, Antonio Repullo mantuvo una reunión con ellos, quien se comprometió a pedir explicaciones a Industria y también a Endesa.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el alcalde José Mª Bellido, envió a finales del mes de Julio una carta a la compañía eléctrica, donde pedía "una solución inmediata" a los cortes de electricidad que desde hace meses se están produciendo en varios puntos de la ciudad y, en especial, en el barrio de la Judería.

En la misiva, el regidor de Córdoba reconoce "los esfuerzos y el compromiso" de la compañía para facilitar información semanal sobre las tareas que se están desarrollando en la zona e insta también a Endesa a que "acometan de manera inmediata todas las reparaciones de la red eléctrica que sean necesarias para que los vecinos reciban un servicio de calidad".

Bellido ha señalado que desde el Ayuntamiento se va a realizar un seguimiento "constante" de esta situación y que, además, se han dado las instrucciones oportunas a la Asesoría Jurídica Municipal "para que estudie las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar de estas averías, en defensa de los intereses de los vecinos y empresas afectadas, así como de los bienes de propiedad municipal".

Esta misma mañana, el tte. de alcalde de Infraestructuras, David Dorado ha explicado que la semana pasada pidió un informe al director general de Endesa como recordatorio al compromiso que la empresa hizo con el Ayuntamiento de informarle en todo momento sobre las actuaciones que tuviera que llevar a cabo.

Sin embargo, ha informado de que el mayor escollo para Endesa está siendo detectar el origen del problema.