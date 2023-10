Los protagonistas del Califato Gourmet consideran este evento "fundamental" para Córdoba

Los protagonistas locales de la IX edición de Córdoba Califato Gourmet --Paco Morales, Kisko García, Celia Jiménez y José Roldán-- han calificado este evento de "inolvidable, único, fantástico y fundamental" para la proyección y la imagen tanto de la ciudad como de la provincia. Así lo ha indicado la organización del evento en una nota en la que ha detallado que Kisko García ha afirmado que esta cita "nos posiciona como capital gastronómica en el mundo".

El dos estrellas Michelin cree que "es, sin duda, una de las citas más importantes de la alta cocina en España". Además, han señalado que "es una gran fiesta" con un fuerte arraigo y que está firmemente asentado en la vida de los locales (más de 15.000 personas han disfrutado ya de sus bondades), pero también en los visitantes, pues hay que recordar que cerca del 25 por ciento de los participantes en este evento son turistas. "Es un evento único que pone el foco en Córdoba durante días", asegura Celia Jiménez. "Califato Gourmet es uno de los eventos más valorados y consagrados", ha añadido.

Asimismo, este evento favorece la construcción de la marca España, en tanto que, en su opinión, además de ser un atractivo más de este territorio, es ya una cita de referencia en el panorama gastronómico nacional y de sus valores más señalados. "Es una ventana al mundo para enseñar la enorme calidad de los productos cordobeses", ha sostenido el responsable de la cocina de Choco, que también luce una estrella Michelin. Estos protagonistas entienden, por otro lado, que no sólo se trata de una convocatoria que favorece la imagen, piensan también que aporta muchos otros valores. Sirve "para publicitar los productos de la tierra y su diversidad, amén de reforzar la imagen de sus profesionales". "Permite igualmente unir a todos los actores del sector gastronómico local en pos de un objetivo común.

Y es un aliciente importante para avanzar en la excelencia", según ha reflexionado Jiménez. "Córdoba Califato Gourmet plasma la labor tan importante que están haciendo los diferentes sectores de la hostelería cordobesa en los últimos años", ha asegurado José Roldán, mientras que Paco Morales ha afirmado que Califato Gourmet es sobre todo "amistad, conocimiento, rigor, felicidad y disfrute. Una apuesta de valor, en definitiva", ha concluido el responsable de la cocina de Noor. La edición de este año se celebrará los días 16 y 17 de octubre.

El día 16 tendrá lugar la 'Cena Paco Morales y sus amigos', en la que el chef cordobés hará de anfitrión de Roca. Ambos tendrán un mano a mano que hará disfrutar a los asistentes, y estarán estarán acompañados de Kisko García (Restaurante Choco) y Celia Jiménez. Esta cena se desarrollará en el Salón Liceo del*Real Círculo de la Amistad.

Con anterioridad a este evento, ese mismo día 16, entre las 13,30 y las 16,00 horas, la cocina tomará las calles cordobesas, en concreto la del Paseo de la Victoria a la altura del Mercado Victoria, para acoger 'Califato In the Street'. Hasta la fecha han confirmado su presencia al 'Califato In the Street' un total de 22 espacios gastronómicos de la ciudad.

El programa de actividades de este año se completa el día 17 de octubre, entre las 14 y las 16 horas, con la showcooking oficial, que vuelve al formato de ediciones anteriores al año 2021. Córdoba Califato Gourmet es una iniciativa de Activa Congress y Antoñita la Fantástica, que cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Turismo), la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes), Córdoba Patrimonio Gastronómico, el Patronato Provincial de Turismo y la Diputación de Córdoba.