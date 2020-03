Los profesionales sanitarios tendrán un servicio de atención psicológica

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha puesto en march,a desde el miércoles 19 de marzo, un servicio de atención psicológica dirigido a profesionales del centro para cuidar su salud emocional en estos momentos. Son muchos los profesionales que durante estos días están sometidos a mucha presión y situaciones complicadas tanto para los enfermos que tratan como para ellos mismos, ante la preocupación de contagio. Esto puede provocar cuadros de ansiedad que con el tiempo se pueden agravar.

La Unidad de Salud Mental del hospital ha habilitado dos teléfonos corporativos (60 50 43 y 60 43 69) en los que un equipo compuesto por un psicólogo y un psiquiatra ofrece herramientas y atención para que los interesados puedan prepararse para manejar el estrés y enfrentarse a situaciones difíciles.

Vídeo

Así, el primer contacto será telefónico y en esta llamada los profesionales de la unidad de Salud Mental evaluarán su situación particular teniendo en cuenta aspectos como desde cuándo tiene los síntomas que le preocupan, cuáles son esos síntomas, dónde trabaja, qué servicio presta o el tipo de tarea que realiza. En función de las respuestas, los profesionales valorarán la necesidad de tratamiento, consulta presencial, consulta de apoyo, evaluarán si hay o no síntomas de ansiedad reactivos y asesorarán sobre técnicas de relajación, manejo de situaciones de estrés y otras cuestiones a fin de ayudar al profesional a afrontar su situación particular.

Para ello, la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía ha organizado los turnos de atención para que los profesionales que lo necesiten puedan recibir atención y asesoramiento en cualquier momento.

En función de las respuestas, los profesionales valorarán la necesidad de tratamiento, consulta presencial, consulta de apoyo, evaluarán si hay o no síntomas de ansiedad reactivos y asesorarán sobre técnicas de relajación, manejo de situaciones de estrés y otras cuestiones a fin de ayudar al profesional a afrontar su situación particular.

Este nuevo servicio pretende ofrecer a los profesionales herramientas para aprender a aceptar y reconocer lo que han hecho bien a lo largo del día, las limitaciones de la situación, la importancia de tomarse un tiempo (aunque sea breve) para comer y relajarse, la necesidad de apoyar a los compañeros y compartir sus emociones con amigos, familiares o personas de confianza, entre otras.

En el contexto de pandemia que vive nuestra sociedad, los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario no sólo se enfrentan al estrés derivado de la atención clínica. También conviven con las situaciones familiares y personales de cada uno de ellos y con determinadas conductas que impactan en nuestra salud emocional como por ejemplo el consumo constante de noticias

SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD

Entre los síntomas pueden estar dificultad para respirar, insomnio, dolores de cabeza, eccemas ,sudoración, miedo injustificado, temblores, mareos, molestias estomacales, taquicardia y diarreas entre otros.

TE PUEDE INTERESAR