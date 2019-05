Los Patios de Córdoba reciben más de 61.000 visitas en el primer día

Más de 61.000 visitantes disfrutaron ayer del primer día de los Patios de Córdoba. Se trata de una cifra que apunta a un nuevo récord de visitas en esta edición si se mantiene esta tendencia, pero que podría suponer un problema para la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha asegurado que la afluencia a los Patios "nunca es un riesgo" al ser preguntada por si se puede desvirtuar la declaración de Patrimonio de la Humanidad a dicha fiesta al registrar en el primer día de apertura más de 61.000 visitas.

La también candidata socialista a la alcaldía de la ciudad ha defendido que "hay que mantener la sostenibilidad en esa actividad y en la concentración durante los días en los que se celebra el festival".

No obstante, cree que "una vez que acabe este mes de mayo hace falta tener de nuevo un encuentro, igual que se tuvo con la feria, para programar de cara al futuro cuál es la identidad que tiene que seguir manteniéndose en esta fiesta y en las Cruces de Mayo". Una idea que también comentaba ayer el teniente de alcalde de presidencia, Emilio Aumente, que consideraba que la masiva afluencia a la Cruces este año, han supuesto un desvirtuamiento de la fiesta que debería ser estudiado por la próxima corporación municipal.

En palabras de Ambrosio, "la sostenibilidad y la garantía de que no pierdan sus señas de identidad no puede estar reñida con la afluencia del número de visitas", pero "hay que plantear hacia dónde se quiere seguir creciendo y, sobre todo, qué elementos hay que tener muy en cuenta para que la identidad no se pierda".