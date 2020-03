"En los hospitales ahora mismo no hay cargos, todos trabajamos codo con codo contra el Coronavirus"

Luchan contrarreloj y acometiendo jornadas sobrehumanas. Son los héroes que hasta hace dos semanas paseaban a nuestro lado por las calles y que ahora se dejan la piel para que volvamos a poder salir a la calle. O heroínas.

Ella -prefiere ocultar su nombre- trabaja de enfermera en el norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de Los Pedroches. A pesar de su experiencia profesional, esta experiencia le desbordó cuando explotó: “fue todo un poco caótico al principio. No nos lo esperábamos. Estábamos todos preparados, pero hasta que no empezaron a llegar pacientes y demás no sabíamos muy bien lo que era y no nos hicimos una idea”.

El desconcierto dio paso al miedo: “son poblaciones muy mayores en las que trabajamos nosotros y los pacientes traen de base bastantes enfermedades. Muchos de los que vienen se hacen las pruebas y salen negativos, pero también hay positivos y tratamos de atenderles lo mejor posible”.

Un abatimiento que, sin embargo, se está combatiendo sin descanso movidos por una gran solidaridad: “entre compañeros hay un trabajo en equipo de diez, porque todos estamos apoyándonos y nos sentimos bastante protegidos y tenemos medios. Allí ya no hay cargos, todos trabajamos codo con codo. Además, la gente del pueblo es muy cariñosa y nos dan todo el apoyo desde un bizcocho de una panadería para que desayunemos hasta mascarillas con impresoras 3-D. Eso es de agradecer y te da ánimo para seguir”.

‼️ INFO ACTUALIZADA IMPORTANTE #COVIDー19 �� en @hospitalesAG



▶️ Plan Extraordinario de visitas y acompañamiento a pacientes.



▶️ Información para acudir a consultas, pruebas diagnóstica o cirugía programada.



Gracias por tu colaboración.#coronavirus #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Xqa1i4P6tq — Alto Guadalquivir (@hospitalesAG) March 22, 2020

"Quedarse en casa no es malo ni un pego"

A pesar de todo, la enfermera quiere enviar un mensaje para la esperanza y una advertencia fácil de entender para cualquier cordobés: esta situación no es un pego: “claro que se puede con él e iremos a por todas. A la gente les diría que aunque comprendo que solo ven cuatro paredes y es agobiante, lo que hay en los hospitales es mucho más triste. Cada paciente es una historia y viven solos en esas habitaciones aislados hasta que se ponen mejor. Solo les podemos ofrecer una mano cuando entramos y casi ni nos pueden ver las caras de las protecciones que tenemos. Eso la gente no lo ve en su casa. Estar en casa no es un malo ni es un pego, os salva la vida. Este virus se reproduce muy rápido y no se le puede quitar la importancia. Hay que estar en casa. Si hay síntomas llamar y no llegar al hospital salvo si es muy grave”.

Y un apunte más. Si ahora salen más positivos de Covid-19 no es porque el asunto tenga peor pinta sino porque antes “no había isopos para hacer pruebas para todos, ahora hacemos muchísimas más pruebas y por eso salen muchos más positivos”.

También te puede interesar:

-Córdoba se sitúa en 359 positivos por coronavirus y un total de 9 fallecidos

-Profesionales de UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba protocolizan la atención a los pacientes con COVID19